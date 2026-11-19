Chủ tịch Tập Cận Bình (giữa), Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc gặp thượng đỉnh ba bên ở thành phố Thâm Quyến, chiều 19/11/2026. Ảnh: AA/TTXVN phát

Theo CNN, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã rời Trung Quốc, kết thúc chuyến công du kéo dài ba ngày tại hai quốc gia châu Á, với điểm nhấn là cuộc gặp thượng đỉnh mang tính lịch sử cùng các nhà lãnh đạo Trung Quốc và Nga.

Chuyên cơ Không lực Một cất cánh từ Thâm Quyến vào khoảng 18 giờ 50 phút ngày 19/11 (giờ địa phương), bắt đầu hành trình dài trở về Washington. Ông Trump di chuyển trên chiếc Boeing 747 do Qatar trao tặng và được cải hoán để phục vụ nhiệm vụ chuyên cơ tổng thống. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã có mặt tại sân bay tiễn nhà lãnh đạo Mỹ.

Chuyến thăm Philippines và Trung Quốc của ông Trump nhằm thể hiện sự quan tâm của Washington đối với khu vực châu Á - Thái Bình Dương, trong bối cảnh các ưu tiên chính sách đối ngoại của Mỹ đang bị chi phối bởi cuộc chiến tại Iran. Chuyến công du cũng được xem là dịp để Tổng thống Trump thể hiện vai trò và ảnh hưởng trên trường quốc tế, trong thời điểm ông đang đối mặt với những khó khăn về chính trị trong nước.

Khi trở về Washington, chính quyền Tổng thống Trump sẽ phải đối mặt với những câu hỏi liên quan đến tình trạng gián đoạn dịch vụ liên tiếp, gây lo ngại trong dư luận và đặt ra thách thức đối với khả năng truyền đạt thông tin rõ ràng của đội ngũ chính quyền tới công chúng.

Ngày làm việc cuối cùng tại Trung Quốc của Tổng thống Donald Trump diễn ra với hàng loạt hoạt động ngoại giao cấp cao, trong đó tâm điểm là cuộc gặp thượng đỉnh ba bên đầu tiên giữa ba nhà lãnh đạo Mỹ, Nga và Trung Quốc.

Trước cuộc gặp này, cùng ngày 19/11, ông Trump lần lượt hội đàm riêng với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Trong cuộc trao đổi với ông Putin, vấn đề xung đột Ukraine được đề cập. Theo hãng thông tấn TASS của Nga, đây là chủ đề chính trong cuộc gặp và nhà lãnh đạo Nga rời cuộc hội đàm với tâm trạng rất tốt.

Tiếp đó, trong cuộc hội đàm với Chủ tịch Tập Cận Bình, ông Trump bày tỏ mong muốn hai nước phối hợp tìm giải pháp chấm dứt xung đột Nga - Ukraine. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng nhấn mạnh quan hệ cá nhân tốt đẹp với Chủ tịch Trung Quốc, đồng thời đề cập những vấn đề thương mại và thuế quan đã được hai bên trao đổi trước đó.

Chủ tịch Tập Cận Bình (giữa), Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc gặp thượng đỉnh ba bên ở thành phố Thâm Quyến, chiều 19/11/2026. Ảnh: AA/TTXVN phát

Sau các cuộc tiếp xúc riêng, chiều 19/11, ông Trump, ông Putin và ông Tập Cận Bình bước vào cuộc gặp thượng đỉnh ba bên tại biệt thự Kỳ Lân Sơn Trang ở Thâm Quyến. Đây là lần đầu tiên lãnh đạo ba nước Mỹ, Nga và Trung Quốc cùng tham gia một cuộc gặp cấp cao theo hình thức này.

Theo hãng tin Anadolu, cuộc gặp bắt đầu khoảng 16 giờ 30 phút và kết thúc vào khoảng 17 giờ 50 phút, sau khoảng 80 phút thảo luận. Ba nhà lãnh đạo có khoảng 15 phút phát biểu công khai trước khi chuyển sang trao đổi kín.

Theo truyền thông Mỹ, Tổng thống Trump nhấn mạnh Mỹ, Nga và Trung Quốc là ba cường quốc sở hữu kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới, có vị thế đặc biệt trong việc thảo luận giảm số lượng vũ khí hạt nhân và hạn chế nguy cơ chúng được sử dụng. Ông cũng đề cập vấn đề Iran và cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Chủ tịch Tập Cận Bình gọi cuộc gặp là sự kiện có ý nghĩa mang tính bước ngoặt, đồng thời nhấn mạnh ba nước cần phát huy vai trò của các cường quốc, cùng hợp tác giải quyết những thách thức toàn cầu và duy trì hòa bình, ổn định quốc tế.

Trong khi đó, Tổng thống Putin cho rằng ba nước có nhiều lợi ích chung trong việc giải quyết các cuộc xung đột khu vực, trong đó có vấn đề Ukraine. Ông nhấn mạnh sự hợp tác trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng và cân bằng lợi ích có thể đóng góp đáng kể vào việc củng cố an ninh, ổn định toàn cầu.