Tổng thống Donald Trump khởi động chiến dịch vận động bầu cử giữa nhiệm kỳ

Tổng thống Mỹ Donald Trump vận động bầu cử tại nhà máy sản xuất xe tải Peterbilt ở Denton, Texas. Ảnh: WHITE HOUSE

Tổng thống Donald Trump bắt đầu chuyến vận động tại bang Texas và Oklahoma, những bang có truyền thống ủng hộ đảng Cộng hòa, trước khi tới các địa bàn có cuộc đua cạnh tranh hơn.

Phát biểu tại nhà máy sản xuất xe tải Peterbilt ở Denton, Texas, Tổng thống Donald Trump cho rằng thành tích kinh tế của chính quyền chưa được truyền tải đầy đủ tới cử tri khi các chỉ số kinh tế dưới thời ông "rất tích cực".

Sau Texas và Oklahoma, ngày 2-10, Tổng thống Mỹ tiếp tục tới Alabama. Đến ngày 3-10, Tổng thống Donald Trump dự kiến vận động tại bang Ohio, nơi ông giành 55% số phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 và Thượng nghị sĩ Jon Husted tại bang này đang đối mặt với cuộc đua tái tranh cử sít sao. Ngày 5-10, ông sẽ tới Nebraska, nơi đảng Cộng hòa đang đối mặt với cuộc đua khó khăn vào Hạ viện.

Theo kết quả thăm dò được Trung tâm Nghiên cứu Các vấn đề công cộng AP-NORC công bố ngày 1-10, chỉ 17% số người Mỹ trưởng thành được hỏi ủng hộ cách Tổng thống Donald Trump xử lý vấn đề chi phí sinh hoạt, trong khi tỷ lệ ủng hộ cách ông điều hành nền kinh tế nói chung chỉ ở mức 26%.