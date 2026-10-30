Tổng thống Donald Trump hủy lịch vận động trực tiếp

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng. Ảnh: AA/TTXVN phát

Theo thông báo được Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa (RNC) công bố ngày 29/10, các cuộc vận động trực tiếp tại Kansas và Iowa không còn được tổ chức theo kế hoạch do đảng Cộng hòa đang có vị thế thuận lợi tại hai bang này. Cuộc vận động cuối cùng của ông Trump dự kiến diễn ra tại bang Florida vào ngày 30/10.

Trong tháng 10, ông Trump liên tục tham gia các sự kiện vận động nhằm hỗ trợ các ứng cử viên đảng Cộng hòa trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì quyền kiểm soát Quốc hội trong cuộc bầu cử lần này.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò do CNN thực hiện tại 4 bang có cuộc đua Thượng viện đáng chú ý cho thấy các ứng cử viên đảng Dân chủ đang dẫn trước tại Michigan và Texas, trong khi kết quả tại Maine và Kansas vẫn khá sít sao. Diễn biến này mở ra khả năng đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát Thượng viện sau cuộc bầu cử.

Theo CNN, tại Michigan, ứng cử viên đảng Dân chủ Abdul El-Sayed nhận được 49% ý kiến ủng hộ, so với 42% của đối thủ đảng Cộng hòa Mike Rogers trong nhóm cử tri có khả năng đi bỏ phiếu. Tại Texas, ứng cử viên đảng Dân chủ James Talarico dẫn trước với tỷ lệ ủng hộ 49%, trong khi ứng cử viên đảng Cộng hòa Ken Paxton đạt 43%. Đây là diễn biến đáng chú ý tại Texas, bang chưa bầu một ứng cử viên đảng Dân chủ vào chức vụ cấp bang trong suốt 3 thập kỷ qua.

Tại Maine, cuộc đua giữa Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Susan Collins và ứng cử viên đảng Dân chủ Troy Jackson tiếp tục sít sao, với tỷ lệ ủng hộ lần lượt là 45% và 49%. Trong khi đó, tại Kansas, ứng cử viên đảng Dân chủ Adam Hamilton nhận được 49% ý kiến ủng hộ, so với 45% của Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Roger Marshall.

Để giành quyền kiểm soát Thượng viện, đảng Dân chủ cần tăng thêm 4 ghế. Trong số 4 bang nêu trên, có 3 ghế hiện do các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa nắm giữ. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng còn phụ thuộc vào diễn biến tại từng bang và tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu.

Theo dữ liệu của Phòng thí nghiệm Bầu cử thuộc Đại học Florida và hãng tin AP, tính đến chiều 28/10, hơn 39 triệu cử tri Mỹ đã tham gia bỏ phiếu sớm, trong bối cảnh cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ chỉ còn vài ngày nữa sẽ diễn ra. Tại một số bang, số cử tri bỏ phiếu sớm đã vượt mức ghi nhận trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2022. Tại Texas, tính đến sáng 28/10, khoảng 5,6 triệu cử tri đã bỏ phiếu sớm, so với khoảng 4,2 triệu người vào cùng thời điểm năm 2022.

Dữ liệu của công ty phân tích chính trị TargetSmart cho thấy số cử tri gốc Tây Ban Nha và Mỹ Latinh tham gia bỏ phiếu sớm cũng tăng so với cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ trước. Tính đến ngày 27/10, khoảng 3,8 triệu cử tri thuộc nhóm này trên toàn nước Mỹ đã bỏ phiếu, so với 2,35 triệu người vào cùng thời điểm năm 2022.

Trả lời tờ The Washington Post, ông Tom Bonier, Giám đốc điều hành TargetSmart, cho biết tại 94% số hạt trên toàn quốc, cử tri gốc Tây Ban Nha và Mỹ Latinh đang chiếm tỷ trọng lớn hơn trong tổng số cử tri so với cách đây 4 năm.

Theo số liệu của TargetSmart, tỷ trọng phiếu bầu sớm của cử tri gốc Tây Ban Nha tại Texas tăng 37% so với năm 2022. Các mức tăng tương ứng tại các bang California, New York, Virginia và Maryland lần lượt là 44%, 71%, 86% và 184%. Tại bang Minnesota, con số này tăng 213%.

Ông Bonier lưu ý số liệu bỏ phiếu sớm phản ánh thành phần và mức độ tham gia của cử tri, nhưng không cho biết họ đã lựa chọn ứng cử viên hoặc đảng phái nào.