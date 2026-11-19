Tổng thống Mỹ Donald Trump hội đàm riêng với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Thâm Quyến ngày 19/11. (Nguồn: EPA)

Theo Hãng thông tấn Anadolu, tại hội đàm giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình, hai nhà lãnh đạo thảo luận các vấn đề thương mại, thuế quan và những hạn chế trong lĩnh vực công nghệ, trong đó có chip bán dẫn.

Phát biểu trước cuộc hội đàm, ông Trump cho biết, hai nhà lãnh đạo đã xây dựng được “mối quan hệ cá nhân tuyệt vời” kể từ chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của ông tới Trung Quốc năm 2017. Theo Tổng thống Mỹ, quan hệ giữa hai bên ngày càng gần gũi và đã mang lại lợi ích cho người dân hai nước.

Đề cập quan hệ kinh tế, ông Trump nhắc tới Hội đồng Thương mại Mỹ-Trung được thành lập trong chuyến thăm Bắc Kinh hồi tháng 5 và đề xuất giảm thuế quan “30 đổi 30” được hoàn tất trong chuyến thăm Washington của ông Tập Cận Bình hồi tháng 9.

Theo đề xuất này, mỗi bên nhất trí giảm thuế đối với 30 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu của bên kia theo cách thức mà ông Trump mô tả là công bằng. Tổng thống Mỹ cũng cho biết, sẽ đề nghị Trung Quốc tăng mua nông sản Mỹ, đáp ứng nhu cầu lớn của thị trường nước này.

Về các vấn đề quốc tế, ông Trump cho biết, Mỹ và Trung Quốc đều mong muốn góp phần chấm dứt xung đột Nga-Ukraine. Ông nêu con số khoảng 25.000 người thiệt mạng mỗi tháng, phần lớn là binh sĩ. Đối với xung đột Iran, nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng, hai nước có lợi ích chung trong việc bảo đảm dòng chảy năng lượng qua eo biển Hormuz và ngăn Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân.

Ông cũng đề cập khả năng hợp tác trong nhiều lĩnh vực khác, trong đó có chống ma túy, đồng thời tuyên bố lượng fentanyl vận chuyển bằng đường biển đã giảm 97% nhờ các biện pháp thực thi nghiêm ngặt.

Về phần mình, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định, quan hệ giữa hai nước đang duy trì “ổn định và được cải thiện”, mang lại những lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, đồng thời góp phần ổn định cho thế giới. Nhà lãnh đạo Trung Quốc tuyên bố sẵn sàng tiếp tục hợp tác với Tổng thống Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp nhau bên lề Hội nghị cấp cao APEC ngày 19/11 ở Thâm Quyến. (Nguuồn: TASS)

Trong cuộc hội đàm giữa ông Trump với ông Putin, Tổng thống Mỹ đã gọi nhà lãnh đạo Nga là “bạn” và bày tỏ tin tưởng cuộc trao đổi có thể mang lại nhiều kết quả tích cực. Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ cuộc gặp tại căn cứ quân sự Joint Base Elmendorf-Richardson ở bang Alaska (Mỹ) ngày 15/8/2025.

Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov cho biết, cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo kéo dài khoảng 35-40 phút, diễn ra trong không khí tốt đẹp và mang tính chuẩn bị cho cuộc gặp ba bên giữa lãnh đạo Mỹ, Nga và Trung Quốc dự kiến diễn ra vào cuối ngày.

Theo ông Ushakov, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi về tình hình xung đột tại Ukraine và quan hệ Nga-Mỹ. Tuy nhiên, không bên nào đưa ra tuyên bố đặc biệt quan trọng tại cuộc gặp. Ông Ushakov cho biết Tổng thống Putin rời cuộc hội đàm với tâm trạng rất tốt.

Trong khi đó, Đặc phái viên Tổng thống Nga về hợp tác đầu tư - kinh tế với nước ngoài kiêm Giám đốc Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga (RDIF) Kirill Dmitriev cho biết, trong cuộc gặp, hai bên đã cam kết tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột tại Ukraine, đồng thời nhấn mạnh cuộc đối thoại này có ý nghĩa then chốt.