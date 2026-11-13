Tổng thống Donald Trump đề xuất Tim Cook thay Jensen Huang lãnh đạo Nvidia

Tổng thống Mỹ Donald Trump gây chú ý khi công khai đề xuất Tim Cook, cựu CEO Apple, trở thành người kế nhiệm Jensen Huang tại Nvidia, sau thông tin nhà sáng lập hãng chip AI từ chức giữa những tranh cãi liên quan đến đời tư.

Ông Trump viết trên mạng xã hội: “CEO Nvidia Jensen Huang, người đã làm việc rất xuất sắc, đã từ chức. Chỉ có một người đủ khả năng thay thế ông ấy, đó là Tim Cook của Apple. Huyền thoại thay thế huyền thoại!”

Thông tin này hiện chưa được Nvidia, Apple hay cá nhân Tim Cook xác nhận.

Phát biểu được ông Trump đưa ra sau khi Nvidia thông báo Jensen Huang đã từ chức CEO và rút khỏi hội đồng quản trị, nhưng không đề cập nguyên nhân. Giám đốc tài chính Colette Kress sẽ đảm nhiệm chức vụ quyền CEO Nvidia trong thời gian hội đồng quản trị tìm kiếm người kế nhiệm chính thức.

Tổng thống Mỹ Donald Trump gây chú ý khi công khai đề xuất Tim Cook trở thành người kế nhiệm Jensen Huang tại Nvidia.

Vào tháng 9 vừa qua, Tim Cook đã chính thức khép lại hành trình 15 năm rực rỡ trên cương vị CEO Apple để chuyển sang vai trò Chủ tịch điều hành. Trong suốt thập kỷ rưỡi cầm lái, ông được giới tài chính suy tôn nhờ nghệ thuật quản trị chuỗi cung ứng bậc thầy. Chính năng lực vận hành tối ưu này đã đưa Apple liên tục phá vỡ các kỷ lục định giá và duy trì sự thống trị tuyệt đối trên thị trường công nghệ.

Mối quan hệ giữa Tim Cook và Donald Trump vốn dĩ đã được duy trì ở trạng thái rất tốt đẹp từ nhiều năm nay. Điển hình như năm ngoái, cựu CEO Apple từng đích thân tặng Tổng thống một tấm bảng kỷ niệm đính vàng 24 carat. Đây là động thái ghi nhận cam kết tiếp tục rót 100 tỷ USD của Apple vào việc mở rộng năng lực sản xuất ngay trên đất Mỹ. Dù vậy, tạp chí Time nhận định hiện chưa có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy Tổng thống Trump đã trao đổi trực tiếp với Tim Cook về ý tưởng táo bạo này. Về phía Apple và cá nhân ông Cook, các bên vẫn đang giữ thái độ im lặng.

Truyền thông Mỹ trước đó đưa tin Jensen Huang đã ngoại tình với hai phụ nữ. Người đầu tiên là doanh nhân Alice Huang, bị tình báo Mỹ nghi là "gián điệp Trung Quốc". Người còn lại là Kimberly Powell, phó chủ tịch phụ trách mảng y tế của Nvidia và là cấp dưới trực tiếp của Jensen Huang.

Jensen Huang đồng sáng lập Nvidia.

Huang thừa nhận mình không chung thủy với vợ, song không nêu tên người phụ nữ mà mình có quan hệ ngoài luồng. Nvidia sau đó mở cuộc điều tra độc lập về Jensen Huang. Hội đồng quản trị tập đoàn hồi đầu tuần cho biết chưa có cơ sở để nhận định bí mật doanh nghiệp hoặc an ninh quốc gia Mỹ bị xâm phạm.

Bắc Kinh bác bỏ cáo buộc Alice Huang là điệp viên, gọi đây là "suy đoán vô căn cứ và hành động bôi nhọ", yêu cầu Washington "ngừng bịa đặt".

Tỷ phú Elon Musk hôm 11/11 nói sẽ cảm thấy "vinh dự" nếu tuyển được Jensen Huang, sau khi có tin ông chuẩn bị mất chức.

Jensen Huang đồng sáng lập Nvidia năm 1993 và trở thành một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất trong ngành công nghệ, do chip bán dẫn của Nvidia đang đóng vai trò quan trọng trong làn sóng phát triển AI.