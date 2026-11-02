Tổng thống Donald Trump cùng phu nhân phát kẹo cho những em nhỏ trong buổi tiệc Halloween tại Nhà Trắng

Camera hiện trường đã ghi lại được những hình ảnh trong buổi tiệc truyền thống diễn ra tại Nhà Trắng vào tối 29/10 (giờ địa phương) vừa qua.

Theo đó, sự kiện năm nay mang lại không khí vui vẻ và náo nhiệt với nhiều dấu ấn nổi bật. Bãi cỏ phía Nam của Nhà Trắng được trang hoàng rực rỡ với hàng loạt bí ngô, các loại quả mùa thu. Ban công Nhà Trắng nổi bật với hình ảnh một vầng trăng tròn khổng lồ màu cam cùng đàn dơi bay lượn xung quanh.

Ông Trump mặc bộ vest màu xanh đậm với cà vạt màu xanh hoàng gia, còn bà Melania mặc áo khoác trench màu nâu của Noor Hammour cùng giày cao gót Manolo Blahnik họa tiết da rắn khi phát kẹo. Theo văn phòng của Đệ nhất phu nhân, khách mời bao gồm quân nhân, nhân viên thực thi pháp luật, và các gia đình nhận nuôi và chăm sóc trẻ mồ côi.

Sự kiện gây bất ngờ lớn khi chuyên cơ Không Lực Một (Air Force One) thực hiện màn bay lượn tầm thấp qua ngay trên nóc Nhà Trắng. Tổng thống Donald Trump đã đứng từ sân vẫy tay chào khi máy bay bay qua trong sự ngỡ ngàng của người dân tham gia lễ hội.

Bên cạnh kẹo từ vợ chồng Tổng thống, Bộ Nông nghiệp Mỹ đã chuẩn bị một quả bí ngô khổng lồ làm điểm check-in chụp ảnh. Bộ Tài chính phát sách tô màu quảng bá tài khoản đầu tư chứng khoán, còn Trung tâm Khoa học và Công nghiệp cung cấp các bộ thí nghiệm khoa học nhỏ cho trẻ em.

Đây là hoạt động tiếp nối truyền thống đón Halloween lâu năm tại Nhà Trắng, mang lại những khoảnh khắc gần gũi, ấm áp của gia đình Tổng thống Mỹ cùng các em nhỏ và gia đình thuộc các cơ quan chính phủ cũng như cộng đồng địa phương.