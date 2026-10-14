Tổng thống Donald Trump cáo buộc Houthi tìm cách đẩy giá dầu trước bầu cử Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng trước khi khởi hành tới bang Texas để vận động cử tri, ngày 1/10/2026. (Ảnh: AA/TTXVN phát)

Ngày 13/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc lực lượng Houthi tại Yemen cố tình đẩy giá dầu tăng trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ đầu tháng 11 tới, đồng thời cảnh báo sẽ “không bao giờ quên” các cuộc tấn công nhằm vào Saudi Arabia.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump cho rằng Houthi đang có những hành động gây ảnh hưởng đến Saudi Arabia, có thể theo chỉ đạo của Iran, đồng thời nhấn mạnh cuộc bầu cử sắp tới sẽ không chi phối quyết định của ông đối với lực lượng này.

Trước đó, nhà lãnh đạo Mỹ cho biết đang cân nhắc khả năng tham gia các cuộc không kích cùng Saudi Arabia nhằm vào Houthi, sau vụ tấn công sân bay quốc tế tại thủ đô Riyadh cuối tuần qua.

Xung đột tại Yemen tái bùng phát từ tháng 7, trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông làm rung chuyển thị trường năng lượng. Houthi đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở dầu mỏ, tàu chở dầu và các đầu mối vận tải của Saudi Arabia.

Giá năng lượng tăng cao đang trở thành mối quan tâm lớn của cử tri Mỹ khi chi phí nhiên liệu gia tăng gây thêm áp lực lên ngân sách các hộ gia đình. Trong khi đó, đảng Cộng hòa của ông Trump đang đối mặt với cuộc cạnh tranh gay gắt để duy trì thế đa số tại cả Hạ viện và Thượng viện.

Tổng thống Mỹ gần đây đã đẩy mạnh vận động tranh cử nhằm củng cố sự ủng hộ dành cho các ứng viên của đảng trước thềm cuộc bầu cử./.