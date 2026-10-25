Tổng thống Donald Trump bỏ phiếu sớm trong bầu cử giữa kỳ, nói đã “bầu cho đảng Cộng hòa”

Tổng thống Mỹ Donald Trump hoàn tất việc bỏ phiếu sớm. (Ảnh: AFP)

Hôm qua (24/10), trước khi tới bang Georgia dự cuộc vận động tranh cử, Tổng thống Donald Trump cùng phu nhân Melania đến điểm bỏ phiếu tại bang Florida, nơi ông cư trú để bỏ phiếu sớm. Ông Trump cho biết đã bầu toàn bộ cho đảng Cộng hòa.

Khi phóng viên hỏi về việc cử tri coi tham nhũng là vấn đề chính, ông chủ Nhà Trắng nói tình trạng tham nhũng chỉ xảy ra ở các khu vực bầu cử và thành phố do đảng Dân chủ kiểm soát. Tổng thống Trump cũng một lần nữa cáo buộc cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 bị gian lận, khẳng định ông đã thắng nhưng kết quả không phản ánh điều đó.

Theo AFP, bầu cử giữa kỳ từ trước đến nay thường có lợi cho đảng không nắm quyền. Các cuộc thăm dò cho thấy đảng Cộng hòa có thể mất quyền kiểm soát Hạ viện, thậm chí cả Thượng viện. Nếu mất đa số tại Quốc hội, ông Trump sẽ gặp trở ngại trong việc thúc đẩy chương trình lập pháp trong hai năm còn lại của nhiệm kỳ. Ông và các cố vấn cũng có thể đối mặt với nhiều cuộc điều tra của Quốc hội do đảng Dân chủ khởi xướng.