Tổng thống Donald Trump bỏ phiếu sớm tại Florida

Tổng thống Donald Trump và đệ nhất phu nhân Melania ngày 24/10 cùng đến một điểm bỏ phiếu tại West Palm Beach, bang Florida, để bỏ phiếu sớm cho cuộc bầu cử giữa kỳ. Ông đeo nhãn dán "I voted" (Tôi đã bỏ phiếu) sau khi hoàn thành nghĩa vụ cử tri và trả lời báo giới tại địa điểm.

"Chắc chắn là như vậy", Tổng thống Trump trả lời khi được hỏi ông có bỏ phiếu cho các ứng viên thuộc đảng Cộng hòa hay không.

Tổng thống Donald Trump xác nhận đã đi bầu sau khi bỏ phiếu sớm tại thư viện hạt Palm Beach thuộc West Palm Beach (bang Florida).

Tại bang Florida, ông Trump vận động cho hạ nghị sĩ Cộng hòa Byron Donalds trong cuộc đua kế nhiệm Thống đốc Ron DeSantis, người không thể tái tranh cử vì đã đạt giới hạn nhiệm kỳ. Đối thủ của Donalds là David Jolly, từng là thành viên đảng Cộng hòa, sau đó trở thành chính trị gia độc lập rồi gia nhập đảng Dân chủ.

Tổng thống Mỹ còn ủng hộ thượng nghị sĩ Ashley Moody trong cuộc đua giữ ghế trước đối thủ Angie Nixon của đảng Dân chủ.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ năm nay diễn ra ngày 3/11 với 435 ghế tại Hạ viện và 33 trong tổng số 100 ghế tại Thượng viện sẽ được bầu lại. Kết quả bầu cử giữa kỳ cũng chính là thước đo tín nhiệm từ người dân cho chính quyền liên bang. Ước tính sẽ có hơn 100 triệu cử tri tham gia bầu cử và nhiều khu vực đã bắt đầu bỏ phiếu sớm.

Đây là sự kiện mang tính bước ngoặt, có thể tái định hình cán cân quyền lực tại lưỡng viện quốc hội, qua đó ảnh hưởng đến chính sách của Tổng thống đương nhiệm trong hai năm còn lại của nhiệm kỳ.

Việc Tổng thống Trump trực tiếp tham gia bỏ phiếu sớm diễn ra khi hai Đảng Cộng hòa và Dân chủ đang đẩy mạnh các hoạt động vận động cử tri trong giai đoạn nước rút, đặc biệt tại những bang có tính cạnh tranh cao và có thể quyết định tương quan lực lượng tại Quốc hội trong hai năm cuối nhiệm kỳ của ông Trump. Trong 2 năm qua, Đảng Cộng hòa nắm đa số tại lưỡng viện, giúp ông Trump thông qua một số chính sách chủ chốt, phê chuẩn các ứng viên vào những vị trí quan trọng trong chính quyền liên bang. Nếu Đảng Dân chủ lật ngược thế cờ và giành được đa số tại một hoặc cả hai viện, họ sẽ có khả năng ngăn ông Trump thúc đẩy chương trình lập pháp trong thời gian tại nhiệm còn lại.