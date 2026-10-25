Tổng thống Donald Trump bỏ phiếu bầu cử giữa kỳ sớm tại Florida

Vợ chồng Tổng thống Trump đã đến văn phòng Giám sát Bầu cử Quận Palm Beach sau khi ông dành buổi sáng tại sân golf gần đó. Với chiếc áo dán huy hiệu "Tôi đã bỏ phiếu", khi được hỏi liệu ông có bỏ phiếu theo đường lối của đảng hay không, ông Trump nhấn mạnh: "Chắc chắn là vậy".

Động thái đi bầu trực tiếp này diễn ra trong bối cảnh ông từng vấp phải chỉ trích vì sử dụng hình thức bỏ phiếu qua thư, dù bản thân đã nhiều lần lên án mạnh mẽ phương pháp này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và phu nhân bỏ phiếu tại Florida. Ảnh Reuters.

Tại bang Florida, ông Trump vận động cho hạ nghị sĩ Cộng hòa Byron Donalds trong cuộc đua kế nhiệm Thống đốc Ron DeSantis, người không thể tái tranh cử vì đã đạt giới hạn nhiệm kỳ. Đối thủ của ông Donalds là David Jolly, từng là thành viên đảng Cộng hòa, sau đó trở thành chính trị gia độc lập rồi gia nhập đảng Dân chủ.

Tổng thống Mỹ còn ủng hộ thượng nghị sĩ Ashley Moody trong cuộc đua giữ ghế trước đối thủ Angie Nixon của đảng Dân chủ.

Nhắc đến tình hình chiến sự tại Iran, Tổng thống tự tin tuyên bố: "Tôi có thể sẽ phải kết thúc nó. Hoặc có thể họ sẽ đạt được một thỏa thuận, tôi không chắc chắn. Dù bằng cách nào, chúng ta cũng sẽ chiến thắng."

Trong khi đó, Đệ nhất phu nhân Melania Trump cũng thu hút sự chú ý của giới truyền thông. Tuần này, bà vừa đóng vai trò trung gian cho một lệnh ngừng bắn giữa Nga và Ukraine tại thành phố Oleshky, nhằm mở đường cho viện trợ nhân đạo và sơ tán dân thường. Khi được hỏi về khả năng sẽ tới thăm Ukraine, bà chỉ đáp lại ngắn gọn: "Chúng ta hãy chờ xem".

Bầu cử giữa kỳ Mỹ năm nay diễn ra ngày 3/11 với 435 ghế tại Hạ viện và 33 trong tổng số 100 ghế tại Thượng viện sẽ được bầu lại. Kết quả bầu cử giữa kỳ cũng chính là thước đo tín nhiệm từ người dân cho chính quyền liên bang. Ước tính sẽ có hơn 100 triệu cử tri tham gia bầu cử và nhiều khu vực đã bắt đầu bỏ phiếu sớm.

Đây là sự kiện mang tính bước ngoặt, có thể tái định hình cán cân quyền lực tại lưỡng viện quốc hội, qua đó ảnh hưởng đến chính sách của Tổng thống đương nhiệm trong hai năm còn lại của nhiệm kỳ.