Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm tân Thư ký Báo chí Nhà Trắng

Tổng thống Donald Trump và bà Katie Zacharia. Ảnh: Katie Zacharia/X

Thông báo về quyết định bổ nhiệm trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Donald Trump viết: “Tôi rất vinh dự được bổ nhiệm Katie Zacharia làm Thư ký Báo chí mới. Katie hiện giữ chức Cố vấn Truyền thông cấp cao tại Truth Social (Trump Media & Technology Group), nơi bà đã có những thể hiện xuất sắc”. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng đánh giá cao sự trung thành và những đóng góp của bà Zacharia trong các chiến dịch tranh cử trước đây tại các bang chiến địa.

﻿

Tổng thống Donald Trump thông báo về quyết định bổ nhiệm Thư ký Báo chí Nhà Trắng trên mạng xã hội Truth Social

Bà Katie Zacharia (còn được gọi là Katie Miller), 41 tuổi, mẹ của 4 người con, tốt nghiệp Trường Luật Caruso thuộc Đại học Pepperdine. Trước khi được bổ nhiệm vào vị trí người phát ngôn hàng đầu của Nhà Trắng, bà là gương mặt quen thuộc trên các kênh truyền hình lớn như Fox News và Newsmax. Trong năm 2026, bà Katie Zacharia từng có thời gian ngắn đảm nhiệm cương vị phát ngôn viên và Phó Trợ lý Bộ trưởng phụ trách Công vụ tại Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS).

Vị trí Thư ký Báo chí Nhà Trắng đã bị bỏ trống từ cuối tháng 8-2026 sau khi bà Karoline Leavitt từ nhiệm để dành thời gian cho gia đình. Việc lựa chọn nhân sự mới diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Trump bày tỏ quan ngại về hiệu quả truyền thông của chính quyền, cho rằng Nhà Trắng chưa truyền tải đầy đủ những thành tựu mà ông đã đạt được.