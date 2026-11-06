Tổng thống D.Trump: Mỹ sẽ tiếp tục chính sách thuế quan sâu rộng

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng, ông Trump lập luận rằng các quốc gia khác đã đầu tư vào Mỹ để tránh phải chịu mức thuế quan cao hơn. Nếu dỡ bỏ thuế quan, họ sẽ ngừng xây dựng ngay lập tức. Sau đó, hàng hóa sẽ tràn vào Mỹ.

Đảng Dân chủ, những người đã giành lại quyền kiểm soát Hạ viện và Thượng viện trong cuộc bầu cử ngày 3/11, cho biết sẽ thúc đẩy bãi bỏ thuế quan sau khi Quốc hội mới nhóm họp vào tháng 1/2027. Tuy nhiên, bất kỳ dự luật nào được đảng Dân chủ thông qua vẫn sẽ phải đối mặt với quyền phủ quyết của Tổng thống Trump.

Trước đó, chính quyền Tổng thống Trump đã áp đặt thuế quan lên tới 12,5% đối với hàng hóa từ 60 đối tác thương mại, trong đó có Trung Quốc, Nhật Bản và Liên minh châu Âu (EU). Thuế suất riêng biệt theo từng lĩnh vực đã được áp dụng đối với hàng nhập khẩu, bao gồm ô tô và các sản phẩm thép.