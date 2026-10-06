Tổng thống Cộng hòa Panama và phu nhân thăm Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Tổng thống José Raúl Mulino và phu nhân đã nghe hướng dẫn viên giới thiệu về lịch sử trường đại học đầu tiên của Việt Nam; chiêm ngưỡng các công trình kiến trúc cổ, dừng chân tại Khuê Văn Các, vườn bia Tiến sĩ, Điện Đại Thành…

Với 82 bia Tiến sĩ được UNESCO ghi danh là Di sản tư liệu thuộc Chương trình Ký ức thế giới, Văn Miếu - Quốc Tử Giám ngày nay đã trở thành biểu tượng văn hóa của Hà Nội và Việt Nam, minh chứng cho truyền thống nghìn năm luôn đề cao tri thức, giáo dục và nhân tài.

Tổng thống José Raúl Mulino bày tỏ ngưỡng mộ đối với nền văn hiến nói chung và nền giáo dục Việt Nam nói riêng; đánh giá cao truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo, trọng nhân tài của dân tộc Việt Nam. Tổng thống José Raúl Mulino và phu nhân đã đánh một hồi trống trong quần thể Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Báo Quân đội nhân dân trân trọng giới thiệu một số hình ảnh Tổng thống José Raúl Mulino và phu nhân tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Hướng dẫn viên giới thiệu về Văn Miếu - Quốc Tử Giám với Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino và phu nhân.

Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino và phu nhân thăm Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Tổng thống José Raúl Mulino và phu nhân đánh trống trong Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino và phu nhân viết lưu bút và chụp ảnh chung tại khu Văn Miếu - Quốc Tử Giám.