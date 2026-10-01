Tổng thống Cộng hòa Panama và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam
Nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân, Tổng thống nước Cộng hòa Panama José Raúl Mulino và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 5 đến 8/10/2026.
Theo Thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân, Tổng thống nước Cộng hòa Panama José Raúl Mulino và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 5 đến 8/10/2026./.
Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/tong-thong-cong-hoa-panama-va-phu-nhan-se-tham-chinh-thuc-viet-nam-post1139511.vnp