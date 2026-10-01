Tổng thống Cộng hòa Panama và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam

Nhân kỷ niệm 60 năm Ngày hy sinh của Mười nữ dân quân pháo phòng không Lam Hạ (1966-2026), tối 1/10, Đoàn đại biểu thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Ninh Bình đã tổ chức dâng hương, đặt vòng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ các Anh hùng liệt sĩ khu vực Hà Nam; Đền thờ Mười nữ liệt sỹ dân quân pháo phòng không Lam Hạ và Nhà lưu niệm đồng chí Lương Khánh Thiện, nguyên Bí thư Xứ ủy Bắc Kỳ (phường Hà Nam).