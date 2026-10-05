Tổng thống Cộng hòa Panama và phu nhân đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Ra sân bay quốc tế Nội Bài đón đoàn có: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang, Đại sứ Việt Nam tại Mexico kiêm nhiệm Panama Nguyễn Văn Hải.

Tháp tùng Tổng thống José Raúl Mulino và phu nhân thăm Việt Nam có: Bộ trưởng Ngoại giao Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez; Bộ trưởng Phát triển Nông nghiệp Roberto Linares; Bộ trưởng phụ trách các vấn đề về Kênh đào Panama José Ramón Icaza; Đại sứ Panama tại Việt Nam Nubiela Ayala Modes; Đại sứ, Thư ký Tổng thống, ngài Carlos Prosperi; Đại sứ, Trợ lý Tổng thống, ngài Javier Cachafeiro.

Tổng thống nước Cộng hòa Panama José Raúl Mulino và phu nhân tới sân bay quốc tế Nội Bài. Ảnh: TTXVN

Tổng thống nước Cộng hòa Panama José Raúl Mulino sinh ngày 13-6-1959 tại thành phố David, Panama. Ông tốt nghiệp Cử nhân Khoa học và Văn chương, Cử nhân Luật và Khoa học chính trị tại Đại học Công giáo Santa María La Antigua (Panama); Thạc sĩ Luật hàng hải tại Đại học Tulane (Mỹ).

Năm 1988, ông José Raúl Mulino thành lập Công ty luật Fabrega, Molino và Mulino tại Panama. Năm 1990, ông đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Ngoại giao. Giai đoạn 1993-1994, ông giữ cương vị Bộ trưởng Ngoại giao. Từ năm 1994-1995, ông là thành viên của Hội đồng Quan hệ đối ngoại quốc gia; Thẩm phán Tòa án Công lý Tối cao. Ông lần lượt giữ các cương vị Chủ tịch Đảng Đoàn kết trong giai đoạn 2005-2008; Chủ tịch Đảng Liên minh yêu nước giai đoạn 2008-2011. Từ năm 2009-2010, ông là Bộ trưởng Chính phủ và Tư pháp; sau đó đảm nhiệm cương vị Bộ trưởng Công an từ năm 2010-2014. Từ tháng 7-2024 đến nay, ông là Tổng thống Cộng hòa Panama.

Chuyến thăm của Tổng thống José Raúl Mulino có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của quan hệ Việt Nam – Panama. Đây là hoạt động trao đổi đoàn cấp cao nhất giữa hai nước sau 14 năm, kể từ chuyến thăm Việt Nam năm 2012 của Tổng thống Panama Ricardo Martinelli, đồng thời diễn ra ngay sau mốc kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (1975 - 2025).

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn đón Tổng thống nước Cộng hòa Panama José Raúl Mulino và phu nhân tại sân bay quốc tế Nội Bài. Ảnh: TTXVN

Chuyến thăm thể hiện sự coi trọng ngày càng cao mà Panana dành cho Việt Nam với tư cách là một đối tác quan trọng tại Đông Nam Á, đồng thời tạo cơ hội để hai nước làm sâu sắc hơn hợp tác trong các lĩnh vực: Kinh tế, thương mại, đầu tư, đồng thời mở rộng sang những lĩnh vực tiềm năng như văn hóa-giáo dục, du lịch, logistics, khoa học-công nghệ, giao lưu nhân dân... Trên hết chuyến thăm gửi đi thông điệp mạnh mẽ về tình hữu nghị và cam kết chung trong việc xây dựng quan hệ song phương ngày càng gắn bó và năng động hơn trong những năm tới.