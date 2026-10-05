Tổng thống Cộng hòa Panama bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Tổng thống nước Cộng hòa Panama Jose Raul Mulino. (Ảnh tư liệu: THX/TTXVN)

Tham gia Đoàn có: Bộ trưởng Ngoại giao Javier Eduardo Martinez-Acha Vasquez; Bộ trưởng Phát triển Nông nghiệp Roberto Linares; Bộ trưởng phụ trách các vấn đề về Kênh đào Panama Jose Ramon Icaza; Đại sứ Panama tại Việt Nam Nubiela Ayala Modes; Đại sứ, Thư ký Tổng thống, ngài Carlos Prosperi; Đại sứ, Trợ lý Tổng thống, ngài Javier Cachafeiro.

Tổng thống nước Cộng hòa Panama Jose Raul Mulino sinh ngày 13/6/1959 tại thành phố David, Panama. Ông tốt nghiệp Cử nhân Khoa học và Văn chương, Cử nhân Luật và Khoa học chính trị tại Đại học Công giáo Santa Maria La Antigua (Panama); Thạc sĩ Luật hàng hải tại Đại học Tulane (Mỹ).

Năm 1988, ông Jose Raul Mulino thành lập Công ty luật Fabrega, Molino và Mulino tại Panama. Năm 1990, ông đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Ngoại giao. Giai đoạn 1993-1994, ông giữ cương vị Bộ trưởng Ngoại giao. Từ năm 1994-1995, ông là thành viên của Hội đồng Quan hệ đối ngoại quốc gia; Thẩm phán Tòa án Công lý Tối cao.

Ông lần lượt giữ các cương vị Chủ tịch Đảng Đoàn kết trong giai đoạn 2005-2008; Chủ tịch Đảng Liên minh yêu nước giai đoạn 2008-2011. Từ năm 2009-2010, ông là Bộ trưởng Chính phủ và Tư pháp; sau đó đảm nhiệm cương vị Bộ trưởng Công an từ năm 2010-2014. Từ tháng 7/2024 đến nay, ông là Tổng thống Cộng hòa Panama.