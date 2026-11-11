Tổng thống Cộng hòa Chile và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam

Tối 11/11, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Lễ trao Giải báo chí "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc" lần thứ XVII, năm 2025 - 2026. Đến dự và trao giải có đồng chí Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch Trung ương Ủy ban MTTQ Việt Nam; đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành, cơ quan Trung ương.