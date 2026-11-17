Trong thời gian thăm chính thức Việt Nam, Tổng thống Chile José Antonio Kast và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Cộng hòa Chile vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân chủ trì Lễ đón trọng thể Tổng thống Cộng hòa Chile José Antonio Kast và phu nhân; ngay sau lễ đón, hai nhà lãnh đạo tiến hành Hội đàm. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống José Antonio Kast.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Chile José Antonio Kast. Ảnh: qdnd.vn

Tại các cuộc hội kiến và hội đàm, lãnh đạo Việt Nam bày tỏ vui mừng chào đón Tổng thống José Antonio Kast cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Cộng hòa Chile thăm chính thức Việt Nam.

Hai bên đã trao đổi sâu rộng về quan hệ song phương cũng như các vấn đề khu vực và quốc tế mà hai nước cùng quan tâm. Trên cơ sở những thành tựu to lớn mà hai bên đã đạt được, cùng tầm nhìn chiến lược chung hướng tới hòa bình, hợp tác và phát triển thịnh vượng ở châu Á - Thái Bình Dương, hai bên đã quyết định nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác chiến lược, trong đó xác định những định hướng, mục tiêu, nguyên tắc và 6 trụ cột hợp tác chiến lược gồm: Chính trị, ngoại giao; Kinh tế, thương mại; Nông nghiệp; Khoa học - công nghệ; Giáo dục và văn hóa; Quốc phòng, an ninh.

Trên cơ sở khuôn khổ quan hệ mới, hai bên nhất trí phát huy lợi thế địa kinh tế của mỗi nước, tăng cường kết nối về vận tải, hậu cần, dòng tài chính và chuỗi cung ứng giữa Đông Á và Mỹ Latin, qua đó tạo thêm cơ hội cho doanh nghiệp hai nước. Hai bên cũng thống nhất tiếp tục thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực thương mại, đầu tư, nông nghiệp, khoáng sản chiến lược, khoa học - công nghệ, kết nối vận tải, hậu cần và chuỗi cung ứng, tài chính - ngân hàng, du lịch, quốc phòng, an ninh và các lĩnh vực khác mà hai bên có thế mạnh.

Hai bên nhất trí tiếp tục trao đổi, đàm phán các văn kiện hợp tác về thuế và hải quan, khoa học - công nghệ, quốc phòng, an ninh và một số lĩnh vực khác, tạo khuôn khổ thuận lợi để mở rộng hợp tác; trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế mà hai nước cùng quan tâm; nhất trí đề cao các nguyên tắc của luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc; ủng hộ duy trì tự do, an toàn hàng hải, hàng không và giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, nhất là Hiến chương Liên hợp quốc và Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982. Hai bên khẳng định tiếp tục phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương.

Hai bên tin tưởng việc nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược sẽ tạo thêm động lực và khuôn khổ quan trọng để Việt Nam và Chile khai thác tốt hơn tiềm năng và thế mạnh của mỗi bên, đưa quan hệ Việt Nam - Chile lên một tầm cao mới, sâu sắc, thực chất và hiệu quả hơn nữa, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp phát triển của hai dân tộc...