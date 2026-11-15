Tổng thống Cộng hòa Chile và phu nhân đến Hà Nội, thăm chính thức Việt Nam

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân đón Tổng thống Chile José Antonio Kast và phu nhân María Pia Adriasola tại sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội. Ảnh: TTXVN

Ra sân bay quốc tế Nội Bài đón đoàn có Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng; Đại sứ Việt Nam tại Chile Nguyễn Việt Cường.

Tháp tùng Tổng thống Cộng hòa Chile và phu nhân thăm chính thức Việt Nam có: ông Franciso Perez Mackenna, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; bà Nasly Bernal, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Chile tại Việt Nam; ông Daniel Mas, Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Phát triển và Du lịch kiêm Bộ trưởng Bộ Khai khoáng; ông Jaime Campos, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp; ông Julio Pertuze, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Quỹ Fundación Chile; ông Frank Tressler, Tổng Thư ký về Chính sách đối ngoại.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Chile ngày càng phát triển thực chất và hiệu quả. Năm 2026, hai nước cùng nhau kỷ niệm dấu mốc 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (25.3.1971-25.3.2026) với nhiều hoạt động ý nghĩa. Chuyến thăm góp phần tạo động lực đưa quan hệ Việt Nam - Chile ngày càng hiệu quả và thực chất hơn.

Trên cơ sở nền tảng mối quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Chile liên tục được củng cố và phát triển trên nhiều lĩnh vực thời gian qua, chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Chile José Antonio Kast và Phu nhân từ ngày 15 đến 17.11.2026 có ý nghĩa quan trọng, góp phần tạo động lực mới thúc đẩy và làm sâu sắc hơn quan hệ giữa hai nước.

Đại sứ Việt Nam tại Chile Nguyễn Việt Cường cho biết, đây là lần đầu tiên Tổng thống José Antonio Kast thăm chính thức Việt Nam trên cương vị nguyên thủ quốc gia. Chuyến thăm là điểm nhấn quan trọng nhất trong năm kỷ niệm 55 năm quan hệ Việt Nam - Chile, là dịp để lãnh đạo hai nước cùng nhìn lại chặng đường 55 năm đã qua và định hướng cho giai đoạn phát triển tiếp theo của quan hệ Đối tác toàn diện, thúc đẩy các cơ chế hợp tác hiện có hoạt động hiệu quả hơn.

Theo Đại sứ Nguyễn Việt Cường, chuyến thăm còn có ý nghĩa vượt ra ngoài khuôn khổ song phương. Việt Nam và Chile đều là thành viên của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) và Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Việc Việt Nam giữ vai trò Chủ tịch CPTPP năm 2026 và đăng cai tổ chức APEC năm 2027 là dịp để tăng cường phối hợp với các thành viên Mỹ Latinh, trong đó Chile là đối tác gắn bó.

Với nền tảng hữu nghị truyền thống, sự tin cậy chính trị và quyết tâm của lãnh đạo hai nước, chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Chile José Antonio Kast và Phu nhân sẽ mở ra giai đoạn phát triển mới, thực chất và hiệu quả hơn trong quan hệ hai nước, đồng thời góp phần làm phong phú thêm quan hệ giữa Việt Nam với khu vực Mỹ Latinh và Caribe.

Việt Nam và Chile tăng cường hợp tác về văn hóa

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hoà Chile của Chủ tịch nước Lương Cường tháng 11.2024, tại thủ đô Santiago de Chile đã diễn ra lễ ký kết văn kiện hợp tác văn hoá giữa hai nước.

Dưới sự chứng kiến của Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Chile Gabriel Boric Font, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng và Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Nghệ thuật và Di sản Chile Carolina Arredondo Marzan ký kết Chương trình hợp tác văn hóa Việt Nam - Chile giai đoạn 2024-2026

Chương trình hợp tác văn hóa giữa Bộ VHTTDL Việt Nam và Bộ Văn hoá, Nghệ thuật và Di sản Chile giai đoạn 2024-2026 nhằm đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện Tuyên bố ý định về hợp tác văn hóa giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Chile đã ký vào năm 2006. Đây sẽ là tiền đề để thúc đẩy quan hệ hợp tác văn hóa giữa hai nước đưa mối quan hệ Đối tác toàn diện tiếp tục đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả và hướng tới nâng tầm quan hệ trong thời gian tới.

Nội dung chính của Chương trình hợp tác văn hóa bao gồm tăng cường hợp tác và trao đổi văn hóa giữa hai nước, thúc đẩy sự phát triển của văn hóa sáng tạo thông qua các hoạt động như trao đổi các nghệ sĩ, chuyên gia văn hoá, trao đổi chuyên môn, kiến thức và thông tin trong các lĩnh vực văn hóa, thiết lập mạng lưới các ngành công nghiệp văn hóa và sáng tạo của Việt Nam và Chile, đào tạo nghệ thuật ở các cấp học,...

Trong thời gian qua, Việt Nam và Chile đã triển khai một số hoạt động giao lưu, trao đổi văn hóa. Bộ VHTTDL đã hỗ trợ Đại sứ quán Chile tại Việt Nam tổ chức giới thiệu, quảng bá văn hóa thông qua các hoạt động chiếu phim, triển lãm tranh, ảnh như bức tường gốm sứ của Chile trên Con đường gốm sứ ở đê sông Hồng, Liên hoan phim Mỹ Latinh tại Việt Nam; Tuần phim Chile “Nền dân chủ là ký ức và tương lai”; Liên hoan phim Liên minh Thái Bình Dương. Thời gian tới, hai nước sẽ tiếp tục trao đổi, phối hợp và tìm kiếm cơ hội để giới thiệu những nét đẹp của văn hóa, nghệ thuật Việt Nam đến với bạn bè Chile để hình ảnh, đất nước con người Việt Nam trở nên gần gũi, thân thiết hơn trong mắt người dân Chile.