Tổng thống Cộng hòa Chile và phu nhân đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Cho rằng hiến tặng mô, bộ phận cơ thể người là nghĩa cử nhân văn, có ý nghĩa đặc biệt đối với những bệnh nhân đang chờ ghép tạng, ông Nguyễn Văn Đệ, Chủ tịch Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam, ủng hộ việc sửa đổi toàn diện Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác. Theo ông, cần mở rộng cơ hội hiến tặng tự nguyện đi đôi với tăng cường các hàng rào pháp lý, kiên quyết ngăn chặn mọi hành vi mua bán, cưỡng ép và trục lợi.