Tổng thống Cộng hòa Chile và phu nhân đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam
Sáng 15-11, Tổng thống Cộng hòa Chile José Antonio Kast và phu nhân María Pia Adriasola de Kast đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam từ ngày 15 đến 17-11, theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân.
Ra sân bay quốc tế Nội Bài đón đoàn có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng; Đại sứ Việt Nam tại Chile Nguyễn Việt Cường.
Tháp tùng Tổng thống Cộng hòa Chile và phu nhân thăm chính thức Việt Nam có: Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Francisco Perez Mackenna; Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Chile tại Việt Nam Nasly Isabel Bernal Prado; Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Phát triển và Du lịch kiêm Bộ trưởng Bộ Khai khoáng Daniel Mas; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Jaime Campos; Chủ tịch Hội đồng Quản trị Quỹ Fundación Chile Julio Pertuze; Tổng thư ký về Chính sách đối ngoại Frank Tressler.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc/tong-thong-cong-hoa-chile-va-phu-nhan-den-ha-noi-bat-dau-tham-chinh-thuc-viet-nam-1064702