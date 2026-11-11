Tổng thống Cộng hòa Chile José Antonio Kast Rist và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam
Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân, Tổng thống Cộng hòa Chile José Antonio Kast Rist và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 15-17/11 tới.
Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân, Tổng thống Cộng hòa Chile José Antonio Kast Rist và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 15-17/11 tới.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/tong-thong-cong-hoa-chile-jose-antonio-kast-rist-va-phu-nhan-se-tham-chinh-thuc-viet-nam-post1001898.html