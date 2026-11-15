Tổng thống Cộng hòa Chile bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Cùng đi với Tổng thống José Antonio Kast có: Phu nhân María Pia Adriasola de Kast; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Francisco Pérez Mackenna; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Chile tại Việt Nam Nasly Bernal; Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Phát triển và Du lịch kiêm Bộ trưởng Bộ Khai khoáng Daniel Mas; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Jaime Campos; Chủ tịch Hội đồng quản trị Quỹ Fundación Chile Julio Pertuzé; Tổng thư ký về Chính sách đối ngoại Frank Tressler; Tổng cục trưởng Cục Lễ tân và Nghi lễ Nhà nước Oscar Fuentes; Chánh văn phòng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Carlos Bonomo; Vụ trưởng Vụ châu Á-Thái Bình Dương Juan Pablo Espinoza; Giám đốc Nội dung của Tổng thống, ông Cristian Valenzuela; Giám đốc Báo chí của Tổng thống, bà María Paz Fadel; Giám đốc Lịch trình của Tổng thống, ông Antonio Barchiesi; Cố vấn Truyền thông, Văn phòng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, ông Juan José Lagorio.

Tổng thống Cộng hòa Chile José Antonio Kast.

Tổng thống José Antonio Kast sinh ngày 18-1-1966, tại thủ đô Santiago, Chile. Ông là luật sư và chính trị gia có nhiều năm kinh nghiệm hoạt động chính trị. Ông học tại Khoa Luật, Đại học Công giáo Giáo hoàng Chile.

Ông chính thức bắt đầu sự nghiệp chính trị ở cấp chính quyền địa phương, giữ chức Ủy viên Hội đồng thành phố Buin trong giai đoạn 1996-2000. Sau thời gian công tác tại chính quyền địa phương, ông được bầu làm Hạ nghị sĩ Quốc hội Chile và đảm nhiệm cương vị này trong 4 nhiệm kỳ liên tiếp, từ năm 2002 đến 2018. Trong thời gian hoạt động tại Quốc hội, ông đại diện cho các khu vực bầu cử phía Nam Vùng đô thị Santiago, đồng thời tham gia các ủy ban quan trọng về giáo dục, hiến pháp, lập pháp, tư pháp và tài chính. Ông được ghi nhận với hoạt động giám sát và lập trường kiên định bảo vệ các nguyên tắc, định hướng chính sách của mình.

Năm 2019, ông thành lập Đảng Cộng hòa Chile, qua đó lãnh đạo một phong trào chính trị-xã hội tập trung thúc đẩy tự do kinh tế, củng cố các giá trị gia đình và tôn trọng nguyên tắc pháp quyền. Sau khi tham gia nhiều cuộc bầu cử tổng thống, ông đã giành được sự ủng hộ của đa số cử tri trên toàn quốc với cương lĩnh tranh cử tập trung vào khôi phục an ninh, trật tự xã hội, kiểm soát biên giới và phục hồi kinh tế thông qua nâng cao hiệu quả chi tiêu công và khuyến khích đầu tư tư nhân. Hiện ông giữ cương vị Tổng thống Cộng hòa Chile, nhiệm kỳ 2026-2030.