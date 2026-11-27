Bộ Ngoại giao Việt Nam chiều ngày 27/11 thông tin, nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Tổng thống Cộng hòa Belarus Aleksandr Lukashenko sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 1 đến 3/12/2026.

Tổng thống Cộng hòa Belarus Aleksandr Lukashenko. Nguồn: BNG

Thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1992, Việt Nam và Belarus có mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, duy trì thường xuyên trao đổi đoàn và tiếp xúc các cấp, bao gồm cấp cao nhất.

Tháng 5/2025, trong khuôn khổ chuyến thăm Belarus của Tổng Bí thư Tô Lâm, hai nước đã thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Belarus.

Về hợp tác kinh tế, thương mại, Việt Nam và Belarus có nhiều thế mạnh bổ sung cho nhau. Việt Nam xuất sang Belarus thủy hải sản, cao su tự nhiên, đồ gỗ, hàng dệt may, giày dép, gạo, hạt điều, lạc, hạt tiêu, gia vị, chè, rau quả đóng hộp, dược phẩm, máy tính...; nhập khẩu sữa và sản phẩm từ sữa, phân bón, máy móc, thiết bị, linh kiện phụ tùng ô tô, máy kéo, ô tô tải, hóa chất...

Về đầu tư, hiện nay, Belarus có 4 dự án đầu tư tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư là 32,2 triệu USD. Việt Nam có 1 dự án đầu tư sang Belarus với tổng vốn đầu tư là 816 nghìn USD.

Hợp tác khoa học và công nghệ giữa hai nước được duy trì và phát triển, các tổ chức khoa học và công nghệ hai nước hợp tác chặt chẽ, nhiều dự án đã được triển khai và có kết quả tích cực….