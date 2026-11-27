Tổng thống Cộng hòa Belarus Aleksandr Lukashenko. Ảnh: BNG

Theo Bộ Ngoại giao, Việt Nam và Belarus có mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, duy trì thường xuyên trao đổi đoàn và tiếp xúc các cấp, bao gồm cấp cao nhất. Tháng 5-2025, trong khuôn khổ chuyến thăm Belarus của Tổng Bí thư Tô Lâm, hai nước đã thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược.

Việt Nam và Belarus có nhiều thế mạnh bổ sung cho nhau. Việt Nam xuất sang Belarus thủy hải sản, cao su tự nhiên, đồ gỗ, hàng dệt may, giày dép, gạo, hạt điều, lạc, hạt tiêu, gia vị, chè, rau quả đóng hộp, dược phẩm, máy tính...

Việt Nam nhập khẩu từ Belarus sữa và sản phẩm từ sữa, phân bón, máy móc, thiết bị, linh kiện phụ tùng ô tô, máy kéo, ô tô tải, hóa chất... Năm 2025, kim ngạch song phương đạt hơn 80 triệu USD; 10 tháng đầu năm 2026 đạt 100 triệu USD.

Hiện Belarus có 4 dự án đầu tư tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư là 32,2 triệu USD. Việt Nam có 1 dự án đầu tư sang Belarus với tổng vốn đầu tư là 816.000 USD.