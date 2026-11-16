Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam

Chiều 16-11, Công an thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị hội ý nghiệp vụ bàn về các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý cư trú đối với người có công, cán bộ Công an hưu trí; quản lý đối tượng; nắm tình hình, tham mưu giải quyết mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân và phòng ngừa sai phạm của lực lượng Cảnh sát khu vực. Chủ trì và kết luận hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội, yêu cầu toàn lực lượng phải tạo chuyển biến thực chất từ nhận thức đến hành động, lấy hiệu quả giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở và sự tin tưởng của nhân dân làm thước đo cao nhất.