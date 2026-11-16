Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam
Nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 19 đến ngày 21/11/2026.
Theo Thông cáo của Bộ Ngoại giao, Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam.
Chuyến thăm diễn ra từ ngày 19 đến ngày 21/11/2026, theo lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm./.
Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/tong-thong-cong-hoa-azerbaijan-va-phu-nhan-se-tham-chinh-thuc-viet-nam-post1148629.vnp