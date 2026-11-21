Trong thời gian thăm chính thức Việt Nam, Tổng thống Ilham Aliyev cùng đoàn đại biểu cấp cao Cộng hòa Azerbaijan đã đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ (Hà Nội).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân chủ trì Lễ đón trọng thể Tổng thống Ilham Aliyev và phu nhân thăm chính thức Việt Nam. Tiếp đó, hai nhà lãnh đạo đã hội đàm; thông qua Tuyên bố chung của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan; chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa các cơ quan chức năng hai nước, gồm các biên bản ghi nhớ về: Phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; đánh giá, phát triển, triển khai dự án điện mặt trời và dự án điện gió; giữa Văn phòng Chủ tịch nước (Việt Nam) và Văn phòng Tổng thống (Azerbaijan).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân với Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev và phu nhân. Ảnh: TRỌNG HẢI

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn có các cuộc hội kiến với Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã tiếp bà Mehriban Aliyeva, Phó tổng thống thứ nhất Azerbaijan, phu nhân Tổng thống Ilham Aliyev.

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly đã có cuộc gặp gỡ thân tình với bà Mehriban Aliyeva tại ngôi nhà di sản số 87 Mã Mây, Hà Nội. Hai phu nhân cùng thưởng trà, nghe ca trù và thưởng lãm áo dài truyền thống Việt Nam.