Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev. Ảnh: THX/TTXVN

Theo Bộ Ngoại giao, Việt Nam và Azerbaijan có mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời, được xây dựng và vun đắp qua nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước.

Trong chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Azerbaijan tháng 5-2025, hai nước chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược, mở ra một chương mới trong quan hệ song phương.

Hiện quan hệ Việt Nam - Azerbaijan đang đứng trước nhiều cơ hội thuận lợi để phát triển toàn diện và thực chất hơn. Trong đó, các lĩnh vực hợp tác triển vọng là: năng lượng; thương mại và đầu tư; giao thông vận tải và logistics; khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, nông nghiệp công nghệ cao, giáo dục và đào tạo; giao lưu văn hóa, du lịch và nhân dân.