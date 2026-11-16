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Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev và Phu nhân sắp thăm chính thức Việt Nam

Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 19-21/11.

Báo Thế Giới & Việt Nam
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Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev. (Nguồn: president.az)

Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev. (Nguồn: president.az)

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân, Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 19-21/11.

Bảo Chi

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tong-thong-cong-hoa-azerbaijan-ilham-aliyev-va-phu-nhan-sap-tham-chinh-thuc-viet-nam-469729.html