Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng đón Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev và Phu nhân tại Sân bay Nội Bài, Hà Nội - Ảnh: TTXVN

Đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam lần thứ hai của Tổng thống Ilham Aliyev kể từ sau chuyến thăm lần đầu tiên vào năm 2014. Chuyến thăm góp phần đưa quan hệ Việt Nam-Azerbaijan bước sang giai đoạn phát triển mới, tương xứng với tầm vóc của khuôn khổ Đối tác Chiến lược.

Ra sân bay quốc tế Nội Bài đón đoàn có: Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng; Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga kiêm nhiệm Azerbaijan Đặng Minh Khôi.

Tháp tùng Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev thăm chính thức Việt Nam có: Bà Mehriban Aliyeva, Phu nhân Tổng thống; Chánh Văn phòng Tổng thống Samir Nuriyev; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Jeyhun Bayramov; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Zakir Hasanov; Trợ lý Tổng thống Hikmat Hajiyev; Bộ trưởng Bộ Năng lượng Parviz Shahbazov; Bộ trưởng Bộ Tình trạng khẩn cấp Kamaladdin Heydarov; Bộ trưởng Bộ Kinh tế Mikayil Jabbarov; Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Azerbaijan tại Việt Nam Shovgi Mehdizade.

Ông Ilham Aliyev sinh ngày 24/12/1961 tại Baku. Ông biết 4 ngoại ngữ: Tiếng Nga, tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Thổ Nhĩ Kỳ.

Ông có bằng Đại học Quan hệ Quốc tế Moskva (năm 1982); Tiến sĩ Lịch sử tại Đại học Quan hệ Quốc tế Moskva (năm 1985).

Ông Ilham Aliyev từng giảng dạy tại Đại học Quan hệ Quốc tế Moskva (1985-1990). Giai đoạn 1991-1994, ông tham gia kinh doanh tư nhân, lãnh đạo một số doanh nghiệp công nghiệp và thương mại tư nhân.

Từ năm 1994-tháng 8/2003, ông là Phó Chủ tịch thứ nhất Công ty Dầu khí Nhà nước Cộng hòa Azerbaijan (SOCAR); Đại biểu Quốc hội Cộng hòa Azerbaijan (1995-2000); Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc gia Azerbaijan (1997); Phó Chủ tịch Đảng Azerbaijan Mới (1999); Phó Chủ tịch thứ nhất Đảng Azerbaijan Mới (2001).

Giai đoạn 2001-2003, ông làm Trưởng Phái đoàn Nghị viện Azerbaijan tại Hội đồng Nghị viện của Hội đồng châu Âu (PACE); Phó Chủ tịch Hội đồng Nghị viện của Hội đồng Châu Âu (1/2003).

Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev và Phu nhân đến sân bay Nội Bài, Hà Nội - Ảnh: TTXVN

Tháng 8/2003, ông Ilham Aliyev làm Thủ tướng Cộng hòa Azerbaijan. Từ tháng 10/2003-nay, ông Ilham Aliyev làm Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan. Từ năm 2005, ông là Chủ tịch Đảng Azerbaijan Mới.