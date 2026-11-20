Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN
Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN
Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN
Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN
Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN
Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN
Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN
Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN
TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc