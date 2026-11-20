Trong 10 tháng đầu năm 2026, tổng đài đường dây nóng 1800 8077 của mô hình Ngôi nhà Ánh Dương tại An Giang ghi nhận 2.495 cuộc gọi, trong đó có 106 cuộc liên quan đến bạo lực. Mô hình đã hỗ trợ 2 trường hợp tại cộng đồng, tiếp nhận 4 phụ nữ và 6 trẻ em đi cùng vào lưu trú, chăm sóc.