AP dẫn lời Tổng thống Abelardo de la Espriella ngày 24/11 cho biết nhóm vũ trang này là những tên tội phạm đã chạy trốn vào siêu thị Exito sau một vụ cướp xe chở tiền bất thành.

"Ban đầu, nhóm vũ trang bắt giữ 30 người làm con tin trong siêu thị nhưng sau đó đã thả ít nhất 5 người, trong đó có những phụ nữ lớn tuổi", Tổng thống de la Espriella nói.

Tổng thống Colombia Abelardo de la Espriella trong bức ảnh chụp hồi tháng 8/2026. Ảnh: AP/Matias Delacroix.

Lực lượng thực thi pháp luật đã nhanh chóng được điều động đến hiện trường để giải cứu con tin.

Các đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy hàng chục người chen chúc nhau chạy ra khỏi siêu thị Exito ở khu La Castellana. Truyền thông địa phương cũng phát sóng hình ảnh những xạ thủ bắn tỉa trên các tòa nhà gần đó, dường như cho thấy một cuộc đối đầu giữa những người đàn ông có vũ trang và cảnh sát.

Sân bay Cartagena đã tạm ngừng hoạt động vào ngày 24/11 sau sự cố. Nhưng sau đó, sân bay này cho biết trong một thông báo rằng hoạt động đang dần trở lại bình thường.

Cartagena là một trong những điểm đến du lịch chính của Colombia. Thành phố 1 triệu dân này nổi tiếng với kiến ​​trúc thế kỷ 18 được bảo tồn tốt và những bức tường đá dày được xây dựng để bảo vệ thành phố khỏi các cuộc tấn công của cướp biển.