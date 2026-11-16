Tổng thống Chile: Việt Nam là đối tác quan trọng tại châu Á

Sáng 16/11, phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Chile ở Hà Nội, Tổng thống Cộng hòa Chile José Antonio Kast nhấn mạnh tiềm năng hợp tác giữa hai nước, đồng thời đề nghị doanh nghiệp hai bên tận dụng tốt hơn các cơ hội từ quan hệ thương mại và những hiệp định đã ký kết.

Tổng thống José Antonio Kast cho biết, chuyến thăm Việt Nam lần này thể hiện sự quan tâm của Chile đối với việc phát triển quan hệ với Việt Nam. Năm 2026 đánh dấu 55 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Trong hơn nửa thế kỷ qua, Việt Nam và Chile đã từng bước mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Trong đó, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Chile (VCFTA), được ký năm 2011 và có hiệu lực từ năm 2014, cùng việc hai nước tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) đã tạo thêm điều kiện cho hoạt động thương mại và kết nối doanh nghiệp.

Tổng thống Cộng hòa Chile José Antonio Kast.

Tổng thống José Antonio Kast đánh giá Việt Nam là nền kinh tế năng động, có hơn 100 triệu dân và vị trí ngày càng quan trọng trong chuỗi sản xuất, thương mại quốc tế. Với quy mô thị trường và nhu cầu tiêu dùng đa dạng, Việt Nam mở ra nhiều cơ hội cho doanh nghiệp Chile, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp, thực phẩm và các ngành hàng xuất khẩu thế mạnh.

Ưu tiên mở rộng thị trường nông sản, thực phẩm

Đề cập quan hệ thương mại song phương, Tổng thống José Antonio Kast đánh giá Hiệp định VCFTA và Hiệp định CPTPP đã tạo khuôn khổ thuận lợi để doanh nghiệp hai nước mở rộng trao đổi hàng hóa, tìm kiếm đối tác và tiếp cận thị trường của nhau. Tuy nhiên, dư địa hợp tác vẫn còn lớn, nhất là trong các lĩnh vực nông nghiệp, thực phẩm, năng lượng và công nghệ.

Chile có thế mạnh về nông nghiệp, chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp và khai khoáng. Trong đó, các sản phẩm thực phẩm xuất khẩu của Chile đã có mặt tại nhiều thị trường, với những mặt hàng như cá hồi, cherry và các loại trái cây. Việt Nam được xác định là một thị trường có tiềm năng để Chile tiếp tục mở rộng xuất khẩu.

Trong giai đoạn 2021-2025, xuất khẩu nông sản và sản phẩm chăn nuôi của Chile sang Việt Nam tăng gần 50%, đạt khoảng 40 triệu USD. Tổng thống José Antonio Kast đồng thời nhắc đến việc cherry Chile đã được tiếp cận thị trường Việt Nam qua cả đường hàng không và đường biển, qua đó đề cập những bước tiến trong hợp tác thương mại nông sản giữa hai nước.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng cùng đại diện các cơ quan quản lý, tổ chức xúc tiến thương mại, hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp hai nước tham dự diễn đàn.

Thời gian tới, Chile mong muốn thúc đẩy việc cấp phép kiểm dịch, an toàn thực phẩm cho các cơ sở xuất khẩu thịt bò và thịt lợn sang Việt Nam. Tổng thống cho biết Bộ trưởng Nông nghiệp Chile cùng đoàn công tác sẽ phối hợp với phía Việt Nam để thúc đẩy nội dung này.

Bên cạnh thịt, Chile cũng quan tâm đến việc mở rộng thị trường cho các loại trái cây tươi. Việc đáp ứng các yêu cầu về kiểm dịch và tiêu chuẩn kỹ thuật được xem là điều kiện quan trọng để hàng hóa Chile tiếp cận thị trường Việt Nam.

Tổng thống José Antonio Kast cho rằng, hợp tác giữa các cơ quan chuyên môn hai nước cần tiếp tục được tăng cường, qua đó hỗ trợ doanh nghiệp xử lý những yêu cầu liên quan đến tiêu chuẩn, kiểm dịch và thủ tục nhập khẩu.

Kêu gọi doanh nghiệp tăng cường đầu tư

Không chỉ hướng tới mở rộng xuất khẩu, Chile cũng mong muốn thu hút doanh nghiệp Việt Nam tìm hiểu cơ hội đầu tư tại quốc gia Nam Mỹ này. Tổng thống José Antonio Kast giới thiệu sáng kiến “Choose Chile”, nhằm quảng bá môi trường đầu tư, năng lực sản xuất và các cơ hội kinh doanh tại Chile.

Theo thông tin được Tổng thống Chile chia sẻ, nước này có mạng lưới hiệp định thương mại kết nối với 65 thị trường, tương đương hơn 88% GDP toàn cầu. Đây là lợi thế để doanh nghiệp Việt Nam cân nhắc đầu tư, sản xuất và mở rộng hoạt động kinh doanh tại Chile, qua đó tiếp cận các thị trường trong khu vực Mỹ Latinh.

Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Chile.

Chile cũng đang triển khai một số cải cách nhằm cải thiện môi trường đầu tư, trong đó có lộ trình giảm thuế thu nhập doanh nghiệp từ 27% xuống 23% vào năm 2029, đơn giản hóa thủ tục và xây dựng cơ chế ổn định thuế đối với các dự án đầu tư dài hạn.

Ở chiều ngược lại, Chile mong muốn doanh nghiệp nước này tăng cường hiện diện tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Các lĩnh vực năng lượng sạch, phương tiện giao thông điện, công nghệ và kinh tế số được Tổng thống đề cập là những hướng hợp tác có tiềm năng.

Với thế mạnh về khai khoáng, đặc biệt là đồng và lithium, cùng tiềm năng phát triển năng lượng tái tạo, Chile có thể mở rộng hợp tác với Việt Nam trong những lĩnh vực phục vụ chuyển dịch năng lượng và phát triển công nghiệp. Trong khi đó, Việt Nam có lợi thế về sản xuất công nghiệp, thị trường và vị trí trong chuỗi cung ứng khu vực.

Thông qua chuyến thăm và các hoạt động tiếp xúc doanh nghiệp, Chile mong muốn thúc đẩy quan hệ kinh tế với Việt Nam theo hướng mở rộng thương mại, tăng cường đầu tư và kết nối doanh nghiệp. Tổng thống José Antonio Kast cho rằng, việc duy trì trao đổi thường xuyên, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai nước gặp gỡ và hợp tác sẽ góp phần khai thác tốt hơn tiềm năng của mỗi bên.

Nhân dịp này, Tổng thống José Antonio Kast mời doanh nghiệp Việt Nam tham dự Choose Chile Summit lần thứ nhất, dự kiến tổ chức từ ngày 15-19/3/2027 tại Chile. Sự kiện sẽ là dịp để các nhà đầu tư, doanh nghiệp và cơ quan liên quan tìm hiểu cơ hội hợp tác, kết nối đối tác và trao đổi về các dự án cụ thể.