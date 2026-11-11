Tổng thống Chile và Phu nhân sắp thăm Việt Nam

Tổng thống Chile José Antonio Kast và Phu nhân. Ảnh: Xinhua

Chile nằm ở khu vực Nam Mỹ, giàu tài nguyên khoáng sản, đặc biệt là đồng lithium, diêm tiêu, sắt, than, gỗ và tài nguyên biển; đứng đầu thế giới về sản xuất bột cá; có nền kinh tế phát triển và thể chế tài chính mạnh.

Chile thực hiện chính sách đối ngoại mở, cân bằng với các khu vực châu Mỹ, châu Á – Thái Bình Dương và châu Âu; hoạt động tích cực trong các tổ chức kinh tế khu vực và quốc tế; là thành viên Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), thành viên liên kết Khối thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR)…

Chile là quốc gia Nam Mỹ đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam, vào năm 1971.