Xã hộiThời sự

Tổng thống Chile và Phu nhân sắp thăm chính thức Việt Nam

Tổng thống Cộng hòa Chile José Antonio Kast và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 15-17/11/2026.

Báo VTC News
160 liên quanGốc

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân, Tổng thống Cộng hòa Chile José Antonio Kast và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 15-17/11/2026.

Tổng thống Cộng hòa Chile José Antonio Kast - Nguồn: THX/TTXVN

Tổng thống Cộng hòa Chile José Antonio Kast - Nguồn: THX/TTXVN

Link: https://baochinhphu.vn/tong-thong-chile-va-phu-nhan-sap-tham-chinh-thuc-viet-nam-102261112084206658.htm

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/tong-thong-chile-va-phu-nhan-sap-tham-chinh-thuc-viet-nam-ar1050906.html