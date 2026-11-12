Tổng thống Chile và Phu nhân sắp thăm chính thức Việt Nam

Chính quyền thủ đô Phnom Penh đã hoàn tất công tác chuẩn bị cho Hội nghị Cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 và các hoạt động chính từ ngày 14 đến ngày 16/11. Gần 20.000 nhân viên an ninh được huy động để bảo đảm trật tự, an toàn trong dịp Campuchia lần đầu đăng cai sự kiện.