Tổng thống Chile và phu nhân đến Hà Nội, lần đầu thăm Việt Nam

Tổng thống Chile và phu nhân bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân.

Tham gia đoàn có: Bộ trưởng Ngoại giao Francisco Perez Mackenna, Đại sứ Chile tại Việt Nam Nasly Bernal, Bộ trưởng Kinh tế, Phát triển và Du lịch kiêm Bộ trưởng Khai khoáng Daniel Mas, Bộ trưởng Nông nghiệp Jaime Campos, Chủ tịch Hội đồng quản trị Quỹ Fundacion Chile Julio Pertuze, Tổng Thư ký về chính sách đối ngoại Frank Tressler, Tổng Cục trưởng Cục Lễ tân và Nghi lễ nhà nước Oscar Fuentes, Chánh Văn phòng Bộ trưởng Ngoại giao Carlos Bonomo, Vụ trưởng Vụ châu Á - Thái Bình Dương Juan Pablo Espinoza...

Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân đón Tổng thống Chile José Antonio Kast và phu nhân tại sân bay. Ảnh: TTXVN

Đây là lần đầu tiên Tổng thống Kast đến Việt Nam trên cương vị nguyên thủ quốc gia, tiếp nối chuyến thăm chính thức Chile của Chủ tịch nước Việt Nam hồi tháng 11/2024 và chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Ngoại giao Chile vào tháng 8 vừa qua.

Ngày mai, Tổng thống Chile và phu nhân sẽ dự Lễ đón do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân chủ trì. Tổng thống sẽ có cuộc gặp với lãnh đạo chủ chốt của Việt Nam và có một số hoạt động quan trọng khác.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Chile ngày càng phát triển thực chất và hiệu quả. Năm 2026, hai nước cùng nhau kỷ niệm dấu mốc 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao với nhiều hoạt động ý nghĩa. Chuyến thăm góp phần tạo động lực đưa quan hệ Việt Nam - Chile ngày càng hiệu quả và thực chất hơn.

Thành phần đoàn gồm các thành viên Chính phủ phụ trách những lĩnh vực kinh tế quan trọng và đại diện cộng đồng doanh nghiệp Chile - thể hiện rõ mong muốn của phía Chile về những kết quả hợp tác kinh tế cụ thể. Năm 2025, kim ngạch thương mại hai chiều đạt hơn 2,1 tỷ USD, tăng 39%. Chile là thị trường xuất khẩu lớn thứ ba của Việt Nam tại Mỹ Latin và Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Chile tại ASEAN.

Quan hệ hai nước ngày càng gần với đời sống người dân và mở rộng sang những lĩnh vực mới. Việc miễn thị thực cho công dân mang hộ chiếu phổ thông từ năm 2017 tạo thuận lợi cho đi lại, du lịch và kinh doanh.

Việt Nam và Chile đều là thành viên Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) và CPTPP. Việc Việt Nam giữ vai trò Chủ tịch CPTPP năm 2026 và đăng cai APEC năm 2027 là dịp tăng cường phối hợp với các thành viên Mỹ Latinh, trong đó Chile là đối tác gắn bó.