Tổng thống Chile và Phu nhân bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Một hố sụt lớn với đường kính lên tới 6m, sâu 3m đã bất ngờ xuất hiện tại khuôn viên một hộ dân ở xã Vân Nham (tỉnh Lạng Sơn). Đây là hiện tượng sụt lún đất lần đầu tiên được ghi nhận tại địa phương này.