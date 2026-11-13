Tổng thống Chile thăm Việt Nam: Xung lực đưa nền tảng hợp tác thành kết quả cụ thể

Tổng thống Cộng hòa Chile José Antonio Kast và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 15-17/11.

Xin Đại sứ cho biết ý nghĩa và những trọng tâm chuyến thăm Việt Nam dịp này của Tổng thống Cộng hòa Chile José Antonio Kast?

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống José Antonio Kast và Phu nhân diễn ra đúng vào năm hai nước kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, nên mang ý nghĩa đặc biệt. Đây là lần đầu tiên Tổng thống Kast đến Việt Nam trên cương vị nguyên thủ quốc gia, tiếp nối chuyến thăm chính thức Chile của Chủ tịch nước Lương Cường tháng 11/2024 và chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Ngoại giao Chile Francisco Pérez Mackenna tháng 8 vừa qua.

Đại sứ Việt Nam tại Chile Nguyễn Việt Cường. (Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Chile)

Theo tôi, chuyến thăm hướng tới ba nội dung lớn. Thứ nhất là củng cố tin cậy chính trị. Các cuộc hội đàm, hội kiến với lãnh đạo cấp cao Việt Nam là dịp để hai bên khẳng định quyết tâm chung làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác toàn diện. Thứ hai là thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, trong đó có nông nghiệp và việc mở cửa thị trường cho nông sản của nhau. Thành phần Đoàn, gồm các thành viên Chính phủ phụ trách những lĩnh vực kinh tế quan trọng và đại diện cộng đồng doanh nghiệp Chile, thể hiện rõ mong muốn của phía Chile về những kết quả hợp tác kinh tế cụ thể. Quan hệ thương mại cũng đang có đà thuận lợi: năm 2025, nhập khẩu của Chile từ Việt Nam tăng gần 47%. Thứ ba là tăng cường phối hợp tại các diễn đàn đa phương mà hai nước cùng tham gia.

Chuyến thăm còn diễn ra vào lúc hai nước có nhiều cơ hội phối hợp ở tầm khu vực. Năm nay Việt Nam là Chủ tịch Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), hiệp định được ký tại Santiago năm 2018 với Chile là một trong những nước ký kết ban đầu. Trong tháng 11 này, Việt Nam sẽ đăng cai Phiên họp Hội đồng CPTPP lần thứ 11. Năm 2027, Việt Nam sẽ lần thứ ba đăng cai APEC và rất trân trọng kinh nghiệm của Chile, nước từng tổ chức Hội nghị cấp cao năm 2004 và là chủ nhà Năm APEC 2019. Việt Nam cũng ủng hộ Chile gia nhập Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực (RCEP).

Hai nước đã có đủ nền tảng cho hợp tác: khuôn khổ Đối tác toàn diện, Hiệp định Thương mại tự do song phương và tư cách thành viên CPTPP. Điều cần làm tiếp là biến những nền tảng ấy thành kết quả cụ thể. Tôi tin chuyến thăm lần này sẽ tạo xung lực mạnh mẽ cho việc đó.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Chile Francisco Pérez Mackenna trong chuyến thăm chính thức Việt Nam tháng 8/2026.

Đại sứ nhận định như thế nào về những điểm nhấn nổi bật trong quan hệ Việt Nam - Chile suốt 55 năm qua?

Nhìn lại 55 năm qua, tôi muốn nhắc đến những điểm nhấn sau.

Trước hết là cội nguồn của quan hệ. Ngày 23/5/1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp ông Salvador Allende, khi đó là Chủ tịch Thượng viện Chile, tại Hà Nội. Cuộc gặp ấy mở đường cho việc hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 25/3/1971, đưa Chile trở thành nước Nam Mỹ đầu tiên có quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Tình cảm mà nhân dân Chile dành cho Việt Nam trong những năm tháng đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước vẫn vẹn nguyên đến hôm nay. Tình cảm ấy hiện diện ở những địa danh như công viên mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh ở quận Cerro Navia, thủ đô Santiago, và ở những con người như bà Patricia Abarzúa Muñoz, Chủ tịch Viện Văn hóa và Hữu nghị Chile-Việt Nam, người đã gắn bó với Việt Nam hơn sáu thập niên và coi Việt Nam là “một phần cuộc đời” mình.

Điểm nhấn thứ hai là một mối quan hệ đứng vững trước thử thách của thời gian. Sau những thăng trầm của lịch sử, hai nước nối lại quan hệ năm 1990 và xác lập khuôn khổ Đối tác toàn diện năm 2007. Hơn ba thập niên qua, lãnh đạo cấp cao hai nước duy trì các chuyến thăm lẫn nhau. Dù thời cuộc đổi thay, các thế hệ lãnh đạo vẫn luôn coi trọng và vun đắp tình hữu nghị Việt Nam-Chile.

Điểm nhấn thứ ba là hợp tác kinh tế, được đặt trên nền móng của các hiệp định thương mại. Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Chile ký năm 2011, có hiệu lực từ năm 2014, là hiệp định thương mại tự do song phương đầu tiên của Việt Nam với một nước Mỹ Latinh. Cùng với CPTPP, hiệp định này góp phần đưa thương mại hai chiều ngày càng mở rộng. Theo số liệu phía Chile, kim ngạch hai chiều năm 2025 đạt khoảng 2,1 tỷ USD, tăng gần 40% so với năm 2024. Việt Nam hiện là đối tác thương mại hàng đầu của Chile trong ASEAN, còn Chile là đối tác thương mại lớn thứ tư và thị trường xuất khẩu lớn thứ ba của Việt Nam tại Mỹ Latinh.

Cùng với đó, quan hệ hai nước ngày càng gần với đời sống người dân và mở rộng sang những lĩnh vực mới. Việc miễn thị thực cho công dân mang hộ chiếu phổ thông từ năm 2017 tạo thuận lợi cho đi lại, du lịch và kinh doanh. Hợp tác quốc phòng có bước tiến mới khi hai nước ký văn kiện hợp tác và Việt Nam khai trương Văn phòng Tùy viên Quốc phòng tại Chile tháng 11/2024.

Cuối cùng là những dấu ấn của năm 2026. Nhân dịp kỷ niệm 55 năm, nguyên thủ hai nước trao đổi điện mừng. Kênh nghị viện được củng cố từ cả hai phía: Quốc hội khóa XVI của Việt Nam thành lập Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Chile, còn Hạ viện và Thượng viện Chile đều thành lập nhóm nghị sĩ hữu nghị với Việt Nam, tiếp nối các nhóm ở những nhiệm kỳ trước. Tại Santiago, 27 họa sĩ Chile đã tham gia cuộc thi hội họa do Đại sứ quán tổ chức. Nhiều người cùng tìm đến những hình ảnh rất Việt Nam như rừng, sen, biển, lúa. Qua con mắt của bạn bè Chile, chúng ta nhận ra vẻ đẹp của chính đất nước mình theo một cách mới. Và trên hết, chuyến thăm của Tổng thống Kast là hoạt động ở cấp cao nhất trong năm kỷ niệm này.

Đại sứ Nguyễn Việt Cường gặp Bộ trưởng Ngoại giao Chile Francisco Pérez Mackenna ngày 1/10. (Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Chile)

Khoảng cách giữa Việt Nam và Chile được đo bằng đại dương nhưng có tình hữu nghị vững chắc và cùng hướng tới hội nhập, phát triển. Đại sứ đánh giá ra sao về tiềm năng hợp tác giữa hai nước trên chặng đường mới?

Việt Nam và Chile đều là những nền kinh tế có độ mở lớn, với cơ cấu bổ sung cho nhau. Thế nhưng quy mô hợp tác hiện nay vẫn chưa tương xứng với tiềm năng. Dù tăng nhanh, hàng hóa Việt Nam hiện mới chiếm chưa đến 2% tổng kim ngạch nhập khẩu của Chile, còn xuất khẩu của Chile sang Việt Nam năm 2025 mới đạt hơn 300 triệu USD. Bước sang chặng đường mới sau 55 năm quan hệ, theo tôi, dư địa hợp tác của hai nước tập trung ở bốn hướng.

Một là, phát triển thương mại hai chiều cân bằng hơn. Cá hồi, trái cây Chile đã trở nên quen thuộc với người tiêu dùng Việt Nam, còn hàng điện tử, giày dép Việt Nam có chỗ đứng trên thị trường Chile. Chúng tôi mong muốn có thêm nhiều hàng hóa Chile, nhất là nông sản, trên thị trường Việt Nam. Việc hai bên mở cửa thị trường cho nông sản của nhau, chẳng hạn trái cây nhiệt đới của Việt Nam và trái cây ôn đới của Chile, sẽ đem lại lợi ích cho nhà sản xuất và người tiêu dùng cả hai nước.

Việt Nam và Chile nằm ở hai bờ Thái Bình Dương. Năm mươi lăm năm trước, tình đoàn kết là nhịp cầu nối liền hai bờ đại dương. Ngày nay, nhịp cầu ấy vững thêm nhờ những chuyến hàng, những chương trình hợp tác và những cuộc gặp gỡ giữa người dân hai nước. Tôi tin rằng, trên nền tảng hữu nghị truyền thống và với quyết tâm của lãnh đạo hai nước, quan hệ Việt Nam-Chile sẽ bước vào một chặng đường mới, sâu sắc và thực chất hơn, vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Hai là, đầu tư và chuỗi cung ứng cho chuyển đổi xanh. Chile giàu khoáng sản chiến lược như đồng, lithium và có tiềm năng lớn về năng lượng tái tạo, còn Việt Nam có năng lực chế tạo ngày càng cao và đã xuất khẩu sang Chile cả thiết bị điện mặt trời. Nếu kết nối được hai thế mạnh này, doanh nghiệp hai nước có thể cùng tham gia những chuỗi giá trị mới mà cả hai nền kinh tế đều cần. Đây cũng là hướng hai bên đã nhất trí thúc đẩy trong chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Ngoại giao Chile tháng 8 vừa qua.

Lễ kỷ niệm Quốc khánh Việt Nam và 55 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Chile tại Santiago, ngày 10/9. (Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Chile)

Ba là, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, lĩnh vực Việt Nam đang ưu tiên phát triển. Chile có nhiều kinh nghiệm về nông nghiệp công nghệ cao, nuôi trồng thủy sản và ứng dụng công nghệ trong khai khoáng, những kinh nghiệm rất gần với nhu cầu của Việt Nam. Phía Chile cũng đã bày tỏ mong muốn hợp tác với Việt Nam về khoa học và trí tuệ nhân tạo. Giáo dục, đào tạo nhân lực và kết nối giữa các trường đại học hai nước còn nhiều dư địa để khai thác.

Bốn là, phát huy vai trò kết nối của mỗi nước với khu vực của mình. Với thị trường hơn 100 triệu dân và vị trí trong ASEAN, Việt Nam có thể là người bạn đồng hành của doanh nghiệp Chile tại Đông Nam Á. Ở chiều ngược lại, với môi trường kinh doanh minh bạch và mạng lưới hiệp định thương mại với hầu hết các nước Mỹ Latinh, Chile có thể là điểm tựa để doanh nghiệp Việt Nam mở rộng hiện diện trong khu vực.

Việt Nam và Chile nằm ở hai bờ Thái Bình Dương. Năm mươi lăm năm trước, tình đoàn kết là nhịp cầu nối liền hai bờ đại dương. Ngày nay, nhịp cầu ấy vững thêm nhờ những chuyến hàng, những chương trình hợp tác và những cuộc gặp gỡ giữa người dân hai nước. Tôi tin rằng, trên nền tảng hữu nghị truyền thống và với quyết tâm của lãnh đạo hai nước, quan hệ Việt Nam-Chile sẽ bước vào một chặng đường mới, sâu sắc và thực chất hơn, vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Xin trân trọng cảm ơn Đại sứ!