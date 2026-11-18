Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Cộng hòa Chile José Antonio Kast. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Nhân chuyến thăm, hai bên đã quyết định nâng cấp quan hệ song phương và ra Tuyên bố chung về quan hệ Đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Chile.

Trong thời gian thăm, Tổng thống Chile José Antonio Kast và Phu nhân cùng Đoàn đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân chủ trì Lễ đón trọng thể, hội đàm; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Chile José Antonio Kast. Tổng thống José Antonio Kast và Đoàn dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Chile.

Tại các cuộc hội đàm, hội kiến, các nhà lãnh đạo hai nước trao đổi sâu rộng về quan hệ song phương cũng như các vấn đề khu vực và quốc tế mà hai nước cùng quan tâm. Hai bên thống nhất tiếp tục thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư, nông nghiệp, khoáng sản chiến lược, khoa học công nghệ, tài chính-ngân hàng, du lịch, quốc phòng, an ninh...

Hai bên nhất trí đề cao các nguyên tắc của luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc; ủng hộ duy trì tự do, an toàn hàng hải, hàng không và giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, nhất là Hiến chương Liên hợp quốc và Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982; khẳng định tiếp tục phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương.

Hai bên tin tưởng việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược sẽ tạo thêm động lực quan trọng để Việt Nam và Chile khai thác tốt hơn tiềm năng và thế mạnh của mỗi bên, đưa quan hệ Việt Nam-Chile lên một tầm cao mới, sâu sắc, thực chất và hiệu quả hơn nữa, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp phát triển của hai nước.