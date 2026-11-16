Tổng thống Chile José Antonio Kast đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Tổng thống Chile José Antonio Kast đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Tổng thống Chile José Antonio Kast đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Tổng thống Chile José Antonio Kast đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Tổng thống Chile José Antonio Kast đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Tổng thống Chile José Antonio Kast đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Tổng thống Cộng hòa Chile José Antonio Kast và Phu nhân María Pia Adriasola de Kast cùng đoàn đại biểu cấp cao đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Tổng thống Cộng hòa Chile José Antonio Kast và Phu nhân María Pia Adriasola de Kast cùng đoàn đại biểu cấp cao tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)