Tổng thống Brazil tuyên bố thúc đẩy quản lý các nền tảng số

Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva bỏ phiếu tại một điểm bầu cử ở Sao Bernardo do Campo, Brazil, ngày 25/10/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, phát biểu trước những người ủng hộ sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống vòng hai mới đây, ông Lula nhấn mạnh cần tăng cường quản lý các nền tảng số, đồng thời cho rằng các hành vi phạm tội trên không gian mạng cần được xử lý tương tự tội phạm trong đời sống thực.

Nhà lãnh đạo Brazil cũng chỉ trích các tập đoàn công nghệ lớn vì thu lợi nhuận khổng lồ nhưng không đóng thuế tương xứng tại nước này, đồng thời cáo buộc các doanh nghiệp tìm cách tác động đến kết quả bầu cử.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh mạng xã hội ngày càng giữ vai trò quan trọng trong vận động tranh cử và định hình dư luận tại Brazil. Theo báo cáo Digital 2026 của DataReportal, tính đến tháng 10/2025, Brazil có khoảng 150 triệu tài khoản người dùng mạng xã hội, tương đương 70,4% dân số; số người sử dụng Internet đạt khoảng 185 triệu, chiếm 86,9% dân số. DataReportal lưu ý số liệu tài khoản mạng xã hội có thể không phản ánh chính xác số người dùng.

Trong chiến dịch tranh cử vừa qua, các nền tảng như WhatsApp, Instagram, YouTube và TikTok trở thành kênh quan trọng để các ứng cử viên tiếp cận cử tri, truyền tải thông điệp và huy động người ủng hộ. Nhóm vận động tái tranh cử của ông Lula đã cáo buộc Meta, tập đoàn sở hữu Facebook, Instagram và WhatsApp, hạn chế khả năng lan truyền một số nội dung của chiến dịch và dự kiến đưa vụ việc lên Tổ chức các quốc gia châu Mỹ (OAS). Meta bác bỏ cáo buộc thiên vị, khẳng định đã thực hiện các biện pháp nhằm bảo đảm đối xử bình đẳng với hai chiến dịch theo yêu cầu của Tòa án Bầu cử Tối cao Brazil.

Sau chiến thắng, ông Lula cho biết sẽ tăng cường giao tiếp trực tiếp với người dân thông qua các kênh truyền thông số. Tuy nhiên, kế hoạch quản lý các nền tảng này dự kiến sẽ tiếp tục làm dấy lên tranh luận về trách nhiệm của các tập đoàn công nghệ trong việc kiểm soát thông tin sai lệch.

Ông Lula da Silva đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống vòng hai ngày 25/10, đánh bại đối thủ theo đường lối bảo thủ Flávio Bolsonaro, qua đó tiếp tục lãnh đạo nền kinh tế lớn nhất Mỹ Latinh trong nhiệm kỳ tổng thống thứ 4.

Ông sẽ bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống thứ tư từ ngày 5/1/2027. Chiến thắng của ông được xem là dấu mốc đáng chú ý trong bối cảnh nhiều lực lượng trung hữu và cánh hữu tại Mỹ Latinh đang gia tăng ảnh hưởng. Kết quả bầu cử được kỳ vọng sẽ góp phần định hình hướng đi của Brazil trong thời gian tới, đồng thời tác động đến các nỗ lực hội nhập và hợp tác giữa các quốc gia Mỹ Latinh.