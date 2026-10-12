Tổng thống Brazil Lula kêu gọi cử tri tích cực tham gia bầu cử

Phát biểu tại cuộc vận động tranh cử ở thành phố São Paulo, ông Lula nhấn mạnh sự cần thiết phải huy động đông đảo cử tri tham gia vòng bỏ phiếu quyết định, trong bối cảnh tỷ lệ không tham gia bỏ phiếu ở vòng một ở mức cao. Ông kêu gọi những người ủng hộ vận động người thân, bạn bè và những cử tri xung quanh tích cực thực hiện quyền bầu cử, qua đó mở rộng sự tham gia của người dân trong tiến trình chính trị của đất nước.

Theo số liệu của Tòa án Bầu cử Tối cao Brazil, tỷ lệ cử tri không tham gia bỏ phiếu trong vòng một ngày 4/10 đạt 21,08%. Đây là một trong những yếu tố đáng chú ý của cuộc bầu cử năm nay, khi sự phân cực chính trị và tâm lý do dự của một bộ phận cử tri có thể ảnh hưởng đáng kể đến kết quả vòng hai.

Đáng chú ý, tổng thống Lula thừa nhận chiến dịch tranh cử của ông còn tồn tại khoảng cách nhất định với bộ phận cử tri trẻ tuổi. Ông nhấn mạnh cần lắng nghe tiếng nói, tìm hiểu nguyện vọng và quan tâm thiết thực hơn đến những vấn đề mà thanh niên Brazil đang đối mặt. Theo giới quan sát, khả năng thu hút cử tri trẻ và những người chưa quyết định lựa chọn ứng cử viên nào sẽ là một trong những yếu tố quan trọng đối với triển vọng của các ứng cử viên trong giai đoạn vận động cuối cùng.

Về định hướng chính sách, ông Lula tuyên bố nếu giành chiến thắng trong vòng hai, chính phủ của ông sẽ chú trọng phát triển khoa học – công nghệ, công nghiệp số, chuyển đổi năng lượng và bảo đảm an ninh công cộng. Ông đặt mục tiêu thúc đẩy một cuộc “cách mạng công nghệ” tại Brazil, hướng tới nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo, phát triển nguồn nhân lực trẻ và tăng cường khả năng thích ứng của nền kinh tế trước những biến đổi của môi trường công nghệ toàn cầu.

Cuộc bầu cử tổng thống Brazil bước vào vòng hai sau khi kết quả vòng một được công bố ngày 4/10. Theo kết quả được các hãng thông tấn quốc tế đưa tin, Thượng nghị sĩ Flávio Bolsonaro, ứng cử viên của Đảng Tự do (PL) và là con trai cựu Tổng thống Jair Bolsonaro, dẫn đầu với khoảng 47% số phiếu hợp lệ; ông Lula đứng thứ hai, kém khoảng 2 điểm phần trăm. Do không ứng cử viên nào giành quá 50% số phiếu hợp lệ, hai người sẽ tiếp tục cạnh tranh trong vòng bỏ phiếu ngày 25/10.