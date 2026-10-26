Tổng thống Brazil Lula da Silva tái đắc cử nhiệm kỳ thứ 4

Ông Lula, 80 tuổi, là một trong những chính trị gia có ảnh hưởng lâu dài nhất trên chính trường Brazil. Ông từng giữ cương vị tổng thống trong giai đoạn 2003–2010 và trở lại nắm quyền từ năm 2023.

Trong các nhiệm kỳ cầm quyền, chính phủ của ông luôn theo đuổi các chương trình xã hội nhằm xóa đói, giảm nghèo, mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục và cải thiện đời sống của các nhóm dân cư có thu nhập thấp. Những chính sách này góp phần định hình hình ảnh ông Lula như một đại diện tiêu biểu của cánh tả Brazil.

Trong chiến dịch tranh cử lần này, ông Lula tiếp tục nhấn mạnh vai trò của nhà nước trong thúc đẩy tăng trưởng bao trùm, tạo việc làm, bảo đảm các dịch vụ công và thu hẹp khoảng cách giàu nghèo. Ông cũng đưa việc bảo vệ rừng Amazon và phát triển bền vững vào trọng tâm chương trình nghị sự, trong bối cảnh Brazil quản lý khoảng 60% diện tích rừng nhiệt đới lớn nhất thế giới này.

Về đối ngoại, ông Lula chủ trương duy trì tính tự chủ chiến lược, tăng cường chủ nghĩa đa phương và mở rộng quan hệ với các đối tác ở Nam bán cầu. Định hướng này góp phần củng cố vai trò của Brazil trong các vấn đề khu vực và quốc tế.

Đối thủ của ông Lula là nghị sĩ Flávio Bolsonaro, 45 tuổi, đại diện cho xu hướng bảo thủ và là con trai của cựu Tổng thống Jair Bolsonaro (2019–2022). Ông Flávio Bolsonaro chủ trương tăng cường trấn áp tội phạm, khuyến khích đầu tư tư nhân và thúc đẩy các chính sách kinh tế theo hướng giảm vai trò của nhà nước.

Với chiến thắng này, ông Lula có cơ hội tiếp tục các chương trình giảm nghèo, thúc đẩy tăng trưởng gắn với công bằng xã hội và nâng cao vai trò của Brazil trên trường quốc tế.

Kết quả bầu cử không chỉ quyết định định hướng phát triển của quốc gia Nam Mỹ trong những năm tới, mà còn có ý nghĩa đối với hợp tác khu vực, chính sách khí hậu và quan hệ của Brazil với các đối tác lớn trên thế giới.