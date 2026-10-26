Tổng thống Brazil Lula da Silva tái đắc cử

Tổng thống Brazil Lula da Silva bỏ phiếu tại một điểm bầu cử ở Sao Bernardo do Campo, Brazil, ngày 25/10/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo kết quả kiểm phiếu chính thức, với 99,99% số phiếu đã được kiểm, ông Lula da Silva giành được 51,79% số phiếu hợp lệ, trong khi ông Flavio Bolsonaro, ứng cử viên tổng thống của đảng Tự do, nhận được tỷ lệ phiếu ủng hộ là 48,21%.

Với kết quả này, Tổng thống Lula da Silva sẽ tiếp tục lãnh đạo nền kinh tế lớn nhất Mỹ Latinh trong nhiệm kỳ tổng thống thứ 4. Ông sẽ tuyên thệ nhậm chức ngày 5/1/2027, bắt đầu nhiệm kỳ 4 năm.

Brazil áp dụng hệ thống bầu cử tổng thống theo nguyên tắc đa số với hai vòng bỏ phiếu. Để giành chiến thắng ngay từ vòng một, diễn ra ngày 4/10, ứng cử viên phải nhận được hơn một nửa tổng số phiếu hợp lệ.

Tại vòng bỏ phiếu này, ông Flavio Bolsonaro và ông Lula da Silva giành được tỷ lệ phiếu ủng hộ lần lượt là khoảng 47% và khoảng 45%. Do không ứng cử viên nào đạt ngưỡng 50%, hai người đã bước vào vòng hai, và ông Lula da Silva trở thành ứng cử viên giành chiến thắng.