Tổng thống Brazil Lula da Silva tái đắc cử

AP đưa tin, sau khi 100% số phiếu được kiểm, Tòa án Bầu cử Brazil ngày 25/10 xác nhận Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống của nước này, bất chấp những dự báo bất lợi trước đó.

Trong ảnh, Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva phát biểu sau khi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử tại Sao Bernardo do Campo, Brazil, hôm 4/10/2026. Ảnh: AP/Ettore Chiereguini.

Một video do chiến dịch tranh cử của ông Lula công bố cho thấy nhà lãnh đạo kỳ cựu 80 tuổi ăn mừng cùng Đệ nhất phu nhân Rosângela da Silva và các đồng minh sau khi chiến thắng trong vòng bầu cử thứ hai của ông được Tòa án Bầu cử Brazil xác nhận.

Hàng trăm người ủng hộ ông Lula da Silva bắt đầu tập trung trên tuyến đường chính của Sao Paulo để ăn mừng chiến thắng.

Trước đó, trong vòng bỏ phiếu đầu tiên của cuộc bầu cử hôm 4/10, Tổng thống đương nhiệm Luiz Inácio Lula da Silva nhận được 53,7 triệu phiếu bầu trong khi đối thủ của ông là Thượng nghị sĩ Flávio Bolsonaro nhận được hơn 56 triệu phiếu. Do không đạt được hơn 50% số phiếu ủng hộ để thắng ngay vòng đầu tiên, hai ứng viên đã bước vào vòng bầu cử thứ hai hôm 25/10.

Được biết, sau thất vọng ở vòng bỏ phiếu đầu tiên, ông Lula da Silva đã tổ chức lại chiến dịch tranh cử của mình, thu hút cử tri trẻ, thúc đẩy một số sáng kiến ​​của Chính phủ,...