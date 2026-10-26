Tổng thống Brazil Lula da Silva đắc cử nhiệm kỳ thứ 4

Theo Guardian, Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva ngày 25/10 đã có cuộc lội ngược dòng lịch sử khi đánh bại thượng nghị sĩ Flavio Bolsonaro trong cuộc bầu cử tổng thống vòng thứ hai.

Khi 99% số phiếu đã được kiểm, ông Lula giành được 51,75% số phiếu so với 48,25% của ông Bolsonaro. Chiến thắng này đã giúp ông Lula đi vào lịch sử với tư cách là Tổng thống Brazil đầu tiên đắc cử tới 4 nhiệm kỳ. Ngoài ra, kết quả này cũng đánh dấu lần đầu tiên một ứng viên tổng thống ở quốc gia Nam Mỹ có thể giành chiến thắng chung cuộc sau khi để thua ở vòng một.

Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva. Ảnh: X/@LulaOficial

Theo giới quan sát, ông Lula đã thu hẹp phần lớn khoảng cách nhờ tận dụng điều mà các đồng minh xác định là cơ hội lớn nhất của ông: thuyết phục cử tri ủng hộ mình đi bỏ phiếu. Cần lưu ý rằng tỷ lệ không tham gia bỏ phiếu ở vòng đầu tiên ở Brazil đã đạt mức kỷ lục 21,08%, ảnh hưởng không nhỏ đến cử tri của ông Lula do họ có xu hướng sống xa các điểm bỏ phiếu hơn, nhưng tỷ lệ này đã giảm xuống còn 19,21% trong vòng thứ hai.

Xuyên suốt chiến dịch tranh cử, ông Lula đã nhấn mạnh vào thành tích giảm tỷ lệ nghèo đói và bất bình đẳng. Tỷ lệ thất nghiệp, mù chữ và nạn tàn phá rừng ở Brazil đã giảm xuống mức thấp kỷ lục trong nhiệm kỳ thứ ba của ông.

Đối với Tổng thống Lula, người sẽ bước sang tuổi 81 vào ngày 27/10, chiến thắng này là chương cuối đầy ấn tượng trong sự nghiệp chính trị lẫy lừng, bắt đầu khi ông nổi lên với vai trò lãnh đạo công đoàn tại các vùng ngoại ô công nghiệp của Sao Paulo vào cuối thập niên 1970.

Sau khi bước chân vào chính trường, cựu công nhân nhà máy sinh ra trong cảnh nghèo khó ở vùng nông thôn đã 3 lần tranh cử tổng thống nhưng thất bại (1989, 1994 và 1998), trước khi trở thành tổng thống xuất thân từ tầng lớp lao động đầu tiên của Brazil vào năm 2002.