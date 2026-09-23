Tổng thống Brazil cảnh báo can thiệp từ bên ngoài vào tiến trình bầu cử

Người đứng đầu Nhà nước Brazil phản đối bất kỳ hành vi can thiệp nào, dù từ trong hay ngoài nước, làm ảnh hưởng đến cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào ngày 4/10 tới, trong đó ông tranh cử nhiệm kỳ Tổng thống thứ tư không liên tiếp. Ông cũng cảnh báo nguy cơ các chiến dịch thông tin sai lệch làm ảnh hưởng đến dư luận trong quá trình tranh cử.

Tổng thống Lula da Silva nhấn mạnh yêu cầu tôn trọng chủ quyền và quyền tự quyết của các nước Mỹ Latinh, trong đó có việc bảo đảm tiến trình bầu cử không chịu tác động từ bên ngoài. Ông khẳng định Brazil “không thuộc sân sau của bất kỳ ai” và cho rằng việc phân chia thế giới thành các khu vực ảnh hưởng không còn phù hợp.

Mặc dù không trực tiếp đề cập Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhà lãnh đạo Brazil đề cập tới những khác biệt trong quan hệ giữa hai nước, xuất phát từ các biện pháp áp thuế thương mại mới đây của Mỹ. Theo Al Jazeera, Washington đã áp dụng hai đợt thuế mới đối với hàng hóa Brazil trong tháng 7. Brasilia đến nay chưa áp dụng biện pháp đáp trả trong khi các cuộc đàm phán thương mại tiếp tục.

Tổng thống Lula cho biết Brazil có thể kích hoạt nguyên tắc đáp trả tương xứng (luật có đi có lại) trong trường hợp các cuộc đàm phán thương mại không mang lại kết quả.

Đáng chú ý, nhà lãnh đạo Brazil cũng đưa ra những đánh giá sâu sắc về vai trò của thể chế đa phương toàn cầu. Ông cho rằng Liên hợp quốc, đặc biệt là Hội đồng Bảo an, đang đối mặt với những thách thức lớn về uy tín và cần khẩn trương đẩy mạnh tiến trình cải tổ toàn diện.

Việc nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan này là yêu cầu cấp thiết nhằm phát huy vai trò duy trì hòa bình, ngăn ngừa xung đột và đáp ứng kỳ vọng chung của cộng đồng quốc tế trong tình hình mới.