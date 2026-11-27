Tổng thống Belarus Aleksandr Lukashenko

Belarus là quốc gia nằm ở Đông Âu, có tiềm lực công nghiệp, nông nghiệp, khoa học, giáo dục và quốc phòng, đứng thứ 3 trong số các nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ. Sau khi tách ra độc lập năm 1991, Belarus được thừa hưởng nhiều cơ sở kinh tế, công nghiệp, quân sự và khoa học của Liên Xô cũ và có thế mạnh trong các ngành cơ khí, điện tử, quang học, hóa chất, phân bón, gỗ, giấy, chế biến cao su…

Việt Nam và Belarus thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1992.

Hai bên duy trì quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, thường xuyên trao đổi đoàn và tiếp xúc các cấp. Tháng 5/2025, trong khuôn khổ chuyến thăm Belarus của Tổng Bí thư Tô Lâm, hai nước đã thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược.

Kim ngạch thương mại Việt Nam – Belarus năm 2025 đạt 80,8 triệu USD, trong 10 tháng đầu năm nay đạt 100 triệu USD.

Hiện nay, Belarus có 4 dự án đầu tư tại Việt Nam , với tổng vốn đầu tư 32,2 triệu USD. Việt Nam có 1 dự án đầu tư sang Belarus, với tổng vốn đầu tư 816 nghìn USD.

Cộng đồng Việt Nam ở Belarus hiện có khoảng 600 người, bao gồm người Việt định cư, làm ăn sinh sống tại đây, sinh viên, lao động làm việc có thời hạn theo hợp đồng. Tháng 12/2006, Tổng thống Aleksandr Lukashenko cho phép những công dân Việt Nam đã lao động, học tập tại Belarus trước năm 1992 được định cư hợp pháp, lâu dài ở quốc gia này.