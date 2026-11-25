Trong cuộc phỏng vấn với hãng truyền thông Pháp Le Point được công bố ngày 24/11, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko gợi ý rằng hai nhà lãnh đạo Belarus và Ukraine có thể cùng lên máy bay tới Moscow để thảo luận về việc chấm dứt cuộc chiến.

“Tổng thống Volodymyr Zelensky và tôi hoàn toàn có thể lên máy bay và tới Moscow. Chỉ có hai chúng tôi. Với tư cách là người bảo đảm an toàn cho ông ấy, tôi có thể ngồi với ông ấy và bay tới Moscow,” ông Lukashenko cho biết, theo Reuters.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Ảnh: Bộ phận Báo chí của Tổng thống Belarus

Nhà lãnh đạo Belarus nhắc lại việc Tổng thống Nga Vladimir Putin từng đề xuất gặp Tổng thống Zelensky tại Moscow. Tuy nhiên, ông cho rằng đề xuất này khó được ông Zelensky chấp nhận.

“Nếu ông ấy không đồng ý thì cứ tiếp tục cuộc chiến. Cứ để ông ấy cầm súng trường ra tiền tuyến và chiến đấu. Cuộc chiến vẫn đang tiếp diễn. Cần phải chấm dứt nó. Và chúng ta hoàn toàn có thể đạt được thỏa thuận,” ông Lukashenko nói.

Ông Lukashenko cho rằng việc nối lại các cuộc đàm phán do Mỹ dẫn dắt giữa Nga và Ukraine trong tháng này là diễn biến tích cực. Ông hoan nghênh khả năng các nhà đàm phán châu Âu tham gia những vòng đàm phán tiếp theo, đồng thời nhấn mạnh vai trò của 3 quốc gia Nga, Ukraine và Belarus trong việc tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề khu vực.

“Tôi tin chắc rằng chúng ta sẽ đạt được thỏa thuận với nhau về việc chấm dứt cuộc chiến này, về tương lai, cơ cấu tổ chức... Và người dân sẽ chấp nhận điều đó,” Tổng thống Belarus nhận định.

Đánh giá về tình hình chiến sự, ông Lukashenko cho rằng các lực lượng Nga vẫn đang giành ưu thế trên chiến trường, dù tốc độ tiến quân còn chậm.

Về phía Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky cùng ngày đã phản hồi đề xuất cùng Tổng thống Belarus tới Moscow. Theo đó, ông Zelensky đưa ra đề xuất rằng ông Lukashenko có thể cùng Tổng thống Nga tới Kiev để tiến hành đàm phán, đồng thời khẳng định Ukraine sẽ bảo đảm an toàn cho chuyến thăm với mục đích đối thoại. Mặt khác, ông cũng cho rằng cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo không thể diễn ra tại Moscow hay Kiev trong bối cảnh xung đột hiện nay.

Trước đó, trong hai ngày 10-11/11, các cuộc đàm phán ba bên giữa Ukraine, Mỹ và Nga đã diễn ra tại Abu Dhabi. Các bên nhất trí tiếp tục đối thoại và thảo luận khả năng đưa đại diện châu Âu tham gia tiến trình này. Ngày 21/11, Tổng thống Zelensky thông báo nhóm của Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn tổ chức vòng đàm phán hòa bình mới trước ngày 25/12

Belarus từng là địa điểm tổ chức 3 vòng đàm phán trực tiếp giữa Nga và Ukraine trong giai đoạn đầu xung đột năm 2022. Vòng đầu tiên diễn ra ngày 28/2 tại tỉnh Gomel, vòng thứ hai ngày 3/3 tại Belovezhskaya Pushcha và vòng thứ ba ngày 7/3 tại tỉnh Brest.

Sau các cuộc gặp tại Belarus, tiến trình đàm phán tiếp tục được triển khai trực tuyến và sau đó chuyển tới Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), nơi hai bên gặp trực tiếp ngày 29/3/2022. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán đã không đạt được thỏa thuận cuối cùng.

Đến ngày 17/5/2022, ông Mykhailo Podolyak, cố vấn Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine, thông báo tiến trình đàm phán giữa hai nước đã bị đình chỉ. Kể từ đó, các cuộc tiếp xúc về những vấn đề nhân đạo vẫn được duy trì, nhưng đàm phán hòa bình trực tiếp không được nối lại trong thời gian dài.