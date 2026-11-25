Tổng thống Belarus. Ảnh: Bộ phận báo chí của Tổng thống Belarus

Theo Kyiv Post và RBC-Ukraine, ông Zelensky bác bỏ đề xuất này, đồng thời đáp lại rằng ông Lukashenko nên đưa ông Putin tới Kiev và cam kết cả hai nhà lãnh đạo sẽ được đón tiếp an toàn.

Trang web của Phủ Tổng thống Belarus đưa tin, ông Lukashenko đưa ra đề xuất trên trong cuộc phỏng vấn được ghi hình hôm 17/11 với tạp chí tin tức Le Point của Pháp. Hãng thông tấn nhà nước Belarus BelTA cho biết toàn văn cuộc phỏng vấn dự kiến được công bố vào ngày 25/11.

Nhà lãnh đạo Belarus nói: "Ông Volodymyr Zelensky và tôi có thể cùng lên máy bay và bay tới Moscow. Chỉ có hai chúng tôi... Tôi có thể cùng ông ấy lên máy bay tới Moscow với tư cách người bảo đảm an ninh cho ông ấy".

Cuộc trò chuyện kéo dài khoảng 90 phút với nhà báo Anne Nivat đề cập đến cuộc xung đột tại Ukraine, cấu trúc an ninh tương lai của châu Âu, quan hệ giữa Minsk và Liên minh châu Âu (EU), cũng như triển vọng đạt được một thỏa thuận giải quyết xung đột.

Theo BelTA, nhà lãnh đạo Belarus cho rằng cuộc gặp ba bên giữa Belarus, Ukraine và Nga sẽ giúp đạt được kết quả nhanh hơn so với các cuộc đàm phán có sự tham gia của đại diện châu Âu.

Những phát biểu này tương đồng với lập trường trước đó của Moscow về việc không chấp nhận để châu Âu tham gia đàm phán trong các cuộc hội đàm tại Abu Dhabi ngày 10-11/11. Đây là vòng đàm phán ba bên đầu tiên giữa Ukraine, Nga và Mỹ kể từ tháng 2.

"Chúng tôi sẽ đạt được thỏa thuận nhanh hơn so với khi đàm phán với người châu Âu về việc chấm dứt cuộc xung đột này, về cách sắp xếp mọi thứ trong tương lai và những vấn đề tương tự. Người dân cũng sẽ hoan nghênh điều đó", ông Lukashenko nói đồng thời cho rằng tương lai của khu vực là vấn đề chỉ Ukraine, Belarus và Nga cần quyết định.

Tuy nhiên, BelTA cho biết ông Lukashenko cũng thừa nhận Pháp và các quốc gia thành viên EU khác vẫn có vai trò nhất định, đặc biệt là trong nỗ lực định hình trật tự an ninh châu Âu thời hậu chiến.