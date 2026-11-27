Các sở, ngành, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm “3 chuyển đổi”: Từ quản trị tiến độ sang quản trị kết quả, sản phẩm; từ xây dựng nền tảng sang khai thác giá trị; từ đo lường đầu vào sang đánh giá đóng góp cho tăng trưởng. Mỗi nhiệm vụ phải bảo đảm nguyên tắc “6 rõ, 1 xuyên suốt”. Đây là chỉ đạo của đồng chí Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo (BCĐ) cấp tỉnh về phát triển khoa học, công nghệ (KHCN), đổi mới sáng tạo (ĐMST) và chuyển đổi số (CĐS) quốc gia tại hội nghị đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW trên địa bàn tỉnh năm 2026; triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới, diễn ra chiều nay (27/11).