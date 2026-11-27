Tổng thống Belarus Aleksandr Lukashenko sẽ thăm chính thức Việt Nam
Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm, Tổng thống Cộng hòa Belarus Aleksandr Lukashenko sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 1-3/12/2026.
Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm, Tổng thống Cộng hòa Belarus Aleksandr Lukashenko sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 1-3/12/2026.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/tong-thong-belarus-aleksandr-lukashenko-se-tham-chinh-thuc-viet-nam-post1005832.html